難忘MIRROR相擁互撐 邱士縉情緒崩潰曾求醫

【明報專訊】MIRROR自7月底紅館演唱會發生嚴重事故後，停工兩個月調整情緒。成員邱士縉（Stanley）前晚在社交網發文回想事故後情形，「這幾個月下來，充斥着很多不同思緒。憤怒、內疚、傷痛、疑惑、恐懼、擔心、迷失。醫生說正常的，要面對的。我記得有一次我們所有人開會，當時氣氛好沉重，仍然處於徬徨、崩潰的情緒。會議完結前，有人說：『我們可以點樣面對……點樣行落去……』然後我們抱在一起，我說：『我都唔知可以點行落去，總之我哋一齊行落去。』」Stanley說這個畫面一直在他腦海中。

Stanley承認「行落去」3個字好沉重，到這一刻他不知道可以點做。他想大概有些事情仍未能釋懷，就好似心中有條刺，有條傷疤，會慢慢復元，但每個人康復速度不同，「我哋唔好急，復元之前，有啲事需要解決，需要搞清楚明白，需要安頓好有需要的人。我知道一一努力處理中。我們要善良，我們要將心比心」。他相信大家行多一步，世界會更和諧，最後他希望所有人安好，特別傷者及舞蹈員。

副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）昨日30歲生日，凌晨在社交網發文寫道：「多謝大家。」並Hashtag了「打天下2」。兩年前他與歐錦棠、談善言主演ViuTV劇集《打天下》，反應不俗，未知是否暗示原班人馬拍攝第二輯？

娛樂組