31歲張沛樂闖樂壇 斷言拒跟前度保錡合作

【明報專訊】張沛樂（沙律）與ERROR組合成員吳保錡曾高調認愛，戀情只維持一年，今年初結束，之後沙律4月宣布跟ViuTV解約。沙律日前宣傳新歌《揚升的地球》接受《明報》專訪，不介意重提舊情，談到與保錡分手原因，她說：「邊有原因！要講原因，千千萬萬種都有，不用執著過去，不想讓任何一方受傷害。離離合合是世界上的正常事，最緊要過程中學到成長。」對於保錡早前在訪問中，自爆分手因自己樣衰、無禮貌，沙律淡然說：「是但啦！每個人的功課不同。」談到將來擇偶，她稱着重內在美，不會以貌取人。

回復自由身 工作不斷

入行近10年的沙律強調解約ViuTV屬個人決定，跟誰也沒有關係，「那段時間剛好在想前途，發現沒有規限、沒有人逼我做不喜歡的事，自由自在最開心，我需要解脫。其實大家只是換個方式合作，唱片公司有幫我安排上ViuTV節目《Chill Club》唱新歌」。

沙律覺得回復自由身後，調整了心態和環境，磁場也變好了，在生活和事業上的可能和彈性擴大，「好神奇，我早排想旅行，就立即接到工作去泰國，最近又傾緊主持新節目，希望可以環遊世界，好想去摩洛哥、土耳其、埃及等觀賞建築物和不同景色」。

處女作宣揚正念

沙律最近勇闖樂壇，斷言不會再跟前度保錡合作，「不會啦，方向很不同，就算我脫離這行都無所謂，我沒有目標，只想每一刻感受自己存在，感恩所有遇到的事物，有人幫過我，我都想去幫人」。她直認因經歷各式各樣的痛苦和衝擊，近期愛上研究靈性、平行宇宙、身心靈健康、因果關係等學問，在緣分下獲朋友介紹閱讀《登入鍵》這本書，學懂放下執著。

處女作品《揚升的地球》亦以靈性為主題，沙律希望在亂七八糟的世界裏，用歌聲宣揚正念，慰藉大家心靈。講到年過31歲才當歌手，沙律認為這刻才是最好時機，「入行第二年就有唱片公司想簽我，但當時沒有信心，覺得做歌手商業味重，埋沒想唱歌的意欲。現在視野拉闊了，想嘗試不同事物，不過我對競逐音樂頒獎禮的新人獎，沒有欲望」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：Metalord Development Limited

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