江若琳外遊趁機造人 蕭唯展狂食生蠔補身

【明報專訊】江若琳與老公蕭唯展出席沙田馬場名表活動，她穿著性感大Deep V西裝褸，與湛琪清、湯君慈及湯君耀以模特兒身分展示名表。江若琳有一段時間沒出席公開活動，自言在台上有些壓力和緊張，加上穿了全屋最高的高跟鞋，擔心走路時絆倒。 蕭唯展用手機幫老婆影相，並大讚：「好靚，全場最靚。」性感衣著的江若琳事前可要給老公過目？她笑言老夫老妻不需要，而且服裝很安全，是健康性感。

夫妻早前到新加坡及泰國旅行，有否趁機造人？二人直認一直有努力中，蕭唯展自爆狂吃生蠔補身，「每日都食蠔，屙都要吃，食到不知顧得前還是顧得後」。江若琳已回復自由身，今年重整工作，有計劃拍戲和唱歌，不排除再簽公司。問蕭唯展會否開公司簽太太？他笑說：「都好喎，益人不如益自己。」

楊洛婷為影靚相 幫老公洗衫

同場擔任司儀的楊洛婷與老公黃天翱（Tim）早前到希臘及土耳其旅行，她說玩了兩星期不捨得回港，並稱雖然在土耳其只玩3日2夜，但畢生難忘。談到夫妻在土耳其邀請了當地攝影師影靚相，見Tim單膝跪地擺出求婚姿勢，楊洛婷笑言整個旅程是她計劃，便想個任務給老公，叫對方給她驚喜，「原來驚喜是跪低影相，開頭以為有戒指或其他飾物，點知什麼都沒有，他真的很浪漫」。並大爆老公原本只當她的攝影師，帶的衣服不多，沒想到要拍那麼多照片，搞到她隔日要幫老公洗衫、燙衫。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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