難得入圍最佳女配 余香凝未知能否出席金馬獎

【明報專訊】余香凝和許廷鏗昨日到沙田馬場，擔任名表活動主禮嘉賓。明年30歲的余香凝，稱踏入人生另一個里程碑，正物色名表買來送給自己，將來可留給女兒，「希望自己付錢，不過若老公想送多隻表都不介意，現在買什麼東西，都會以留給女兒做前提，順便滿足購物慾」。她剛從韓國出席完電影活動回港，雖然掛念女兒，但感覺放鬆，已兩年多沒外遊和出外工作，難得有私人時間。談到憑電影《緣路山旮旯》入圍台灣金馬獎最佳女配角，余香凝未知時間能否配合出席，可能要去美國工作，「覺得有提名很難得，始終是輕喜劇，有得入圍已很開心」。

許廷鏗表示近年與手表甚有淵源，昨日其中一個客戶是他年底音樂會的贊助，家中最貴手表是客戶送，他未太捨得買，覺得要到人生一個里程碑，才值得為自己添置一隻具價值的手表，笑言可能等到結婚再考慮。談到客串電影《深宵閃避球》，許廷鏗與好友鄭欣宜演夫婦，他有入場觀看自己演出，感到有點尷尬，「因為是幾重口味的喜劇，跟欣宜一出場就是激烈場面，但見觀眾笑，幾大滿足感」。許廷鏗稱喜歡拍喜劇，有想過演變態角色，發掘自己陰暗面，今次客串打開演戲這道門，希望電影界的朋友留意到他這個初哥。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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