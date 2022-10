【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink世界巡迴演唱會《Born Pink》,前日在首爾奧林匹克KSPO Dome開鑼。Blackpink首爾站的兩場演出,合共吸引2萬粉絲捧場,當中包括不少圈中藝人,如《青春紀錄》朴寶劍、《回答吧!1988》惠利、男團Winner及女團Twice等。

Blackpink以大熱歌曲《How You Like That》為個唱揭開序幕,接着演唱《Pretty Savage》及《Whistle》等歌曲。成員Jisoo表示相隔4年再舉行世界巡迴演唱會,而且首爾是第一站,所以意義深遠。Lisa自言十分緊張,稱表現不佳。之後4女輪流個人表演,Lisa大跳鋼管舞獻唱《LALISA》及《Money》,Jennie則首度唱從未曝光的英文歌《You and Me》(暫名)。Blackpink最後獻唱《As If It's Your Last》,結束超過兩小時的演出。

Blackpink完成首爾站演出後,本月25日起轉戰歐美,明年1月13及14日將來港舉行兩場演唱會。