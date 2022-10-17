《了結月光光》美開畫稱冠 成績遜預期

珍美李寇蒂斯主演的《了結月光光》，被視為三部曲的最後一集，但美國開畫票房遜於預期。

【明報專訊】珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）事先張揚最後一次扮演經典恐怖片女主角Laurie Strode一角的《了結月光光》（Halloween Ends），上周四（13日）在美國上映優先場收540萬美元，成績算不錯，翌日開畫進帳2120萬美元，雖然成為票房冠軍，卻遜於預期。早前業界預測《了》片首周末可收5000萬至5500萬美元，認為導演大衛哥頓格連（David Gordon Green）重啓的這齣經典恐怖片3部曲可高收落幕，結果業界現把《了》片首周末票房下調至4330萬美元，比上集《月光光殺清光》去年開畫時4940萬成績還要低。有美媒分析《了》片在美國戲院與串流平台Peacock同步上映，未知是否因此影響成績；亦有分析意見不同，指出去年《月光光殺清光》也是戲院與串流平台Peacock同步，相信《了》片票房遜於預期，似乎還有其他因素影響。

《了結月光光》故事發生於上集恐怖事件4年後，與孫女Allyson同住的Laurie Strode正編寫回憶錄。Michael Myers看似銷聲匿迹，但Laurie一直活在他的陰影下，正當決意擺脫夢魘，重拾人生，青年Corey被指控殺死嬰孩，並觸發連場血腥暴力，Laurie無奈再捲入漩渦。