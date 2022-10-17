【開箱】《千圜律師》 南宮民收6元玩轉法庭

【明報專訊】最近多齣韓劇主角都是律師，而且收視口碑俱佳，如朴恩斌主演《非常律師禹英禑》，以及李鍾碩退伍後首部韓劇《律戰江湖》；SBS電視台上月推出《黑色太陽》南宮民主演的《千圜律師》，是另一例子，首播收視已高開8.1%，成為SBS今年周五六檔最佳開播成績；至今播出8集，以15%登頂，再次證明「視帝」南宮民有收視保證。

出怪招辯護

香港觀衆可透過串流平台Disney+收看《千圜律師》，故事講述只收取1000韓圜（約6港元）為弱勢打官司的千智勳（南宮民飾），有助手謝武長（朴真宇飾），並遇上實習生白瑪麗（金智恩飾），她的祖父白賢武（李德華飾）創辦大型律師行，要求白瑪麗到千智勳的律師樓實習，只要順利度過實習期，便獲准在家族經營的律師樓工作。

《千圜律師》最大賣點是最近與拍拖6年模特兒女友陳雅凜結婚的南宮民，曾兩度拿下至高榮譽演技大獎的他，在前作《黑色太陽》扮演暗黑特工，今次一改戲路，變身善良、鬼馬的法律界英雄千智勳；為爭取公義，在法庭更有超越常規的舉動。譬如首兩集，他為有偷竊前科的男子辯護，後者扶起醉倒西裝漢，反被對方指控他企圖偷竊錢包。千智勳為他辯護時出怪招，安排被告示範偷錢包，指出其技術精湛，若企圖盜竊，帶醉的事主根本不可能發現，力證被告根本沒犯法，而非失手就擒。

第三四集講述千智勳與白瑪麗合力用「Bingo遊戲」趕走經常欺凌員工的大集團高層。第五六集的弒母案，千智勳則憑一幅涉案油畫，推敲出畫家已死，為其代筆的兒子亦非真兇。劇中每宗案件都有形勢逆轉的情節，且不失幽默和窩心的場面。千智勳對抗惡霸的對白也抵死有趣，可見編劇心思。

法庭戲不及《非常律師》

千智勳角色個性獨特，愛著懷舊西裝戴墨鏡，風格鮮明；律師樓長期入不敷支，連交租都吃力，為何堅持只收取1000韓圜費用？第6至8集終解開「千圜之謎」。千智勳本來是出色檢察官，5年前調查某大集團秘密資金去向時，發現父親涉案受賂，最終走上絕路；千智勳的同僚兼女友亦捲入事件遭遇橫禍，千智勳因此轉行當辯護律師。編導故意在劇集中段才解畫，吸引觀衆追看下去，也有助連結後段劇情，尋找幕後黑手。

《千圜律師》有好演員及搞笑情節，法庭戲比起《非常律師禹英禑》，其實不算突出。然而《千》劇較輕鬆有趣，不用太燒腦。不過影后級金惠秀主演有線頻道tvN新劇《王后傘下》，前晚（15日）首播，將於周六晚跟《千》劇打對台；強敵當前，且看《千》劇續後能否守着收視升勢。