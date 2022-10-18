任金馬獎評審團主席 許鞍華願有生之年為電影服務

【明報專訊】著名導演許鞍華曾6奪金像獎最佳導演，並憑《千言萬語》、《桃姐》和《黃金時代》3奪金馬獎最佳導演殊榮，前年更獲第77屆威尼斯電影節頒發終身成就獎。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日舉行，金馬執委會昨日公布評審團主席由許鞍華擔任，她將率領金馬影帝張震和金馬影后桂綸鎂，以及導演程偉豪、監製葉如芬和盧凱彤太太余靜萍等，成為今屆評審。據台灣傳媒報道，許鞍華接獲邀請時一口答應，除高興可以再和金馬同仁一起工作，她還說：「願有生之年，以最大的熱情，持續為電影服務。」另外，《淪落人》香港導演陳小娟亦會擔任劇情短片的初審評審。

影協上月溫提會員出席金馬獎須三思

香港影業協會上月曾向會員發信，稱近年金馬獎日趨政治化，多名台灣導演或藝人「把政治與電影混為一談」、「沾污電影的獨立藝術性」，呼籲欲參與的會員「務須三思，以免殃及池魚」。翻查資料，許鞍華並非首次擔任金馬獎評審團主席，過去3年此職均由台灣電影人出任。2019年6月，金馬執委會宣布由香港導演杜琪峯擔任第56屆金馬獎評審團主席；同年9月，杜琪峯因與電影製作方合約限制而請辭，當時執委會主席李安表示能夠理解，並改由《假如我是真的》台灣導演王童接任。

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