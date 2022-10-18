衣帽間凌亂 以為老公無手尾 湯怡呻遭爆竊失逾10萬元財物

【明報專訊】湯怡昨日35歲正日生日，出席HOY TV活動，自爆中秋節屋企遭爆竊，但她後知後覺，翌日入衣帽間才驚覺不見了兩隻手表，「其中一隻表很有紀念價值，連現金幾千，總值不見了10多萬，很肉痛」。湯怡已報警，但未有消息，當時完全沒有搜掠痕迹，想不到賊人是如何入屋，後來發現屋企地下的窗台被撬過，衣帽間也亂了，一度以為是老公麥秋成無手尾，還打電話給對方，之後才覺得不對路。

家中有沒有閉路電視？湯怡說：「碰巧那陣子我們住的那條村沒有網絡，所以覺得為何會那麼巧。」稱事件令她心裏留下陰影，現在老公不在家，都要開燈睡覺，亦加了門鎖。她說：「不過我當破財擋災，最緊要個人沒事。（生日願望想老公送回表和現金？）那要double才行。不過他經常都會給我驚喜。」湯怡透露已物色新樓盤，希望快點搬走，加上女兒將上學，想搬回市區。她將與周勵淇主持節目《星媽教育地圖》，自言不是虎媽，因連要幫女兒報讀幼稚園都不知，要家姐提醒，「我不想給女兒太大壓力，想她自由發展，開心一點」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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