AK發文「泄蜜」 疑與麻利同遊西貢

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）去年跟商台前DJ麻利傳緋聞，前日AK30歲生日，在社交網分享拖愛犬在西貢散步的照片，有感而發寫道：「三十而立，提起……學會……感謝呢段時間的陪伴，未來繼續多多指教。」麻利同晚亦在社交網分享一張西貢夜空照，引起網民揣測她是否陪AK慶祝生日。網民又指AK在愛犬的社交網「Chai Chai」上載多張相，與愛犬的最新一張合照，留言似意有所指，「謝謝你的溫柔。」麻利留言：「香噴噴。」「Chai Chai」的每個帖文，麻利幾乎都有留言，有網民猜Chai Chai是否二人共同養的狗仔。

So Ching往阿Mo應援展留言

另外，在MIRROR演唱會受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）日前28歲生日，一班舞者好友為他在銅鑼灣舉行生日應援展，連日有阿Mo父母、MIRROR成員及市民等到訪。阿Mo女友、女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）亦有前往留言，昨日她在社交網上載到生日應援展的照片。其中一張相是So Ching用紫色筆在便利貼寫下的打氣說話，「Bou，我相信你。你之後會帶我去海邊走走，行到攰就搵間cafe坐下、傾下偈、食好西！我等緊你呀！」

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