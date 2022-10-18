導演誠意打動 相隔24年再演豬八戒 黎耀祥不介意被嘲「食老本」

黎耀祥在無綫劇集《西遊記》演豬八戒（下圖右），相隔24年，於內地網絡電影《大夢西遊之五行山》再演豬八戒（上圖），有網民讚他沒有走樣，保養得宜。

【明報專訊】近年北上掘金的黎耀祥前晚錄影無綫遊戲節目《開心無敵獎門人》，被問到早前為內地網絡電影《大夢西遊之五行山》相隔24年再演豬八戒，有網民批評他「食老本」，他認為見仁見智，沒所謂，最緊要做好本分。談到主演無綫《輕．功》傳被踢出台慶劇，黎耀祥直認從監製口中得知會推遲，今年未有機會爭視帝，三屆「視帝」的他自嘲無機會，留給後起之秀。

記者：林祖傑

視帝黎耀祥、蕭正楠、黃浩然和陳自瑤等前晚組隊參加《獎門人》。近年北上掘金的黎耀祥笑言專程回港上節目，「10年冇上嚟玩，好想玩。（現時主攻內地？）冇話主攻邊度，邊度有嘢做就去邊，不過因為要隔離，所以通常去到拍晒先走，變了留耐少少，剛剛留了3個月，不算太耐」。

談到黎耀祥早前為內地網絡電影《大夢西遊之五行山》，相隔24年再演豬八戒，曾說過不想再演此角色的他，解釋導演金利軍跟他說看無綫劇長大，很有情意結，對方很有誠意邀請，「曾擔心年紀大會很辛苦，但都決定再做一次，戲分不多，只是客串，就當大家圓咗個夢」。對於被網民批評「食老本」，黎耀祥覺得見仁見智，是觀點與角度問題，做好本分就可以。

無意再逐視帝

黎耀祥主演新劇《輕．功》有傳被踢出台慶劇，他承認聽監製講過會推遲一檔，未知最後定案。今年沒有機會爭視帝？他笑道：「冇㗎啦，我仲有嘅咩？留番畀啲後起之秀，TVB人才輩出。」至於被指開拍多時的劇集《巾幗梟雄4》遲遲未開拍，是否要遷就他的檔期？黎耀祥說：「我很多檔期，叫我埋位就隨時埋得位，都想快點開拍，眨吓眼已10年有多，都是一個回憶。」他稱該劇已推遲開拍很多次，不知有什麼問題，亦不知是否要等鄧萃雯檔期。

蕭正楠擬開騷賀入行20年

蕭正楠盼黎耀祥能將他推薦給《巾幗梟雄4》監製，又提到年中擔任關心妍演唱會嘉賓，才醒起已出道20周年，他希望今年可以舉行音樂會，現開始準備歌單，想在音樂方面做點事。是否回歸樂壇？他說：「看收不收我啦，𠵱家咁多人。」太太黃翠如最近常與剛離巢無綫的好姊妹唐詩詠遊山玩水，蕭正楠笑稱唐詩詠趁他不在太太身邊，乘機取代他的位置。可會幫手介紹男仔給唐詩詠？他說：「她咁優質，不用介紹，完全不用擔心。」

陳自瑤籌備養生生意

陳自瑤透露最近趁休息籌備新計劃，打算做有關健康養生的生意。是否想靠自己？她說：「不是，其實一直都好想做，但沒有機會，現在有時間便開始傾吓。」並稱不是與圈中好姊妹合資，又否認全職從商。會否繼續做豐胸廣告代言人？她說：「梗係做啦，沒有衝突，健康和性感冇牴觸。」