承認夫妻陷冷戰 曹格沒把握跟太太一輩子

【明報專訊】有「金曲歌王」之稱的馬來西亞歌手曹格，與太太吳速玲結婚14年，近年屢傳婚變及分居，二人久未在社交網曬合照及互動，傳聞甚囂塵上。曹格日前回馬來西亞出席11月在雲頂舉行的演唱會記招，主動提及與吳速玲的婚姻狀况，承認跟太太冷戰中，但強調正一同努力挽救。對於夫妻關係能否繼續走下去，曹格無奈說：「夫妻間的感情狀况不方便對傳媒公布太多，不能只是我一個人講，要有太太在場才公平，但我現在沒有把握跟太太會一輩子，但是我們肯定的是對孩子非常疼愛。」

疫情痛失親友 抑鬱症復發

曹格提到疫情帶給他極大打擊，特別是去年8至9月期間，因疫情痛失多名親人及朋友，導致他抑鬱症與焦慮症陸續復發；並透露開演唱會當日兒子有足球賽，在台灣的家人都可能沒法去大馬看他演出。

被指餐廳鬧事感無奈

席間被問到今年3月在台灣餐廳鬧事的醜聞，曹格強調已戒酒，當時在餐廳只喝了養生雞湯，承認被對方（食客）激怒，情緒不穩致有點衝動失控，「沒有人問過我，新聞便鋪天蓋地出來，當下真的很難過和無奈」。曹格自認脾氣不好，因不想過於依賴藥物，目前已停藥，表示現在的他過得很好。之後有台灣傳媒問到曹格與太太是否如傳聞中分居？經理人回應：「私生活一切以藝人說的為準。」

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