防彈少年團將全員入伍 Jin率先當兵 預計2025年重組

【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團（BTS）的兵役問題一直惹人關注，隨着他們為釜山爭取主辦2030年世界博覽會的造勢演唱會結束後，所屬事務所昨日正式宣布，7名成員將會全部服役，年底將屆30歲的「老大」Jin本月底取消延遲入伍申請，然後等待軍方通知，今年內率先服役，其他隊友亦會相繼履行兵務，期望全員在2025年退役重組，攜手再戰樂壇。

BTS所屬事務所Big Hit Music昨日發表聲明，正式宣布七子為履行兵務做好準備，「首先，Jin將於本月底取消延遲入伍的申請，然後按照兵務廳入營的相關程序，其他成員亦會依次服役」。聲明所指是韓國文化體育觀光部長早前建議，Jin為參與推動韓流活動而把入伍日期推遲至今年底，如今他跟事務所商量後，決定取消申請，如期在30歲前入伍。換句話說，Jin最快將於11月當兵。

將於12月4日慶祝30歲生辰的Jin，是隊中唯一一個92年出世的成員，依次輪到SUGA、J-hope、RM等，97年出世的柾國是老么，估計亦是最後一名服役的隊友。聲明又指，事務所經過深思熟慮，決定在釜山申辦世博的演唱會後，才向外公布BTS入伍計劃，「是最合適的時機」。

事務所亦提到粉絲最關心的問題，就是成員逐一入伍後，何時才會重組？「BTS大約在2025年以完整陣容回歸樂壇，但目前還未有具體日期，敬請歌迷見諒」。今年6月，BTS突然透過直播節目宣布暫停團體活動，七子輪流單飛出碟，正是為了服兵役做準備。日前在釜山演唱會上，Jin在台上宣布即將推出單曲，相信歌迷亦心中有數，這將會是他入伍前最後個人作品。

BTS不單紅遍韓國，更帶領韓流席捲全球，單是去年底至今年初在美國及首爾合共舉行11場大型演唱會，吸金近千億韓圜（約6億港元），更橫掃美國VMA、Billboard、iHeartRadio及MTV歐洲音樂頒獎禮等。事務所早前公布今年第2季業績，銷售額高達5122億韓圜（約28億港元），比去年同期增加83.8%，淨利潤930億韓圜（約5.1 億港元），亦比去年同期增加3.59倍。由此可見，BTS一旦入伍，無論對韓國抑或全球樂壇都有極大影響。

南柱赫12月當兵

除了BTS，韓劇《二十五，二十一》28歲男星南柱赫昨日亦宣布，雖然他尚未收到兵務廳的入伍通知，但他及事務所都已為12月服役作好準備，目前正在趕拍新劇《Vigilante》，預計下月煞科，而他跟《第8夜》男星李聖旻合演電影《Remember》亦定於本月26日在韓國開畫。

南柱赫早前被網民揭發是校園欺凌的施暴者，雖然事務所找來中學老師及同學力證他無辜，但「暖男」形象已受損，如今盡快服役，讓時間冲淡謠言，未嘗不是好事。