演唱會擬邀炎明熹曾比特任嘉賓 林子祥自爆曾確診 盼不會忘記歌詞

【明報專訊】林子祥（Lam）原定今年3月於亞洲國際博覽館舉行《林子祥The Smiling開心演唱會》香港站，受第五波新冠疫情影響，延期至聖誕節檔12月26日與歌迷歡度Boxing Day，有傳今次是他最後一次舉行演唱會，但他否認「封咪」，稱純屬誤會。剛慶祝完75歲生日的他透露，早前與太太葉蒨文（沙麗）雙雙染疫，笑言希望不會因而忘記歌詞，亦表示今次開騷有意邀請《聲生不息》後輩炎明熹及曾比特擔任嘉賓。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

阿Lam直言75歲生日有很多朋友為他慶祝，食蛋糕都食到怕，故要求可不可以不吃蛋糕，朋友就以雪糕代替；問有何生日願望？阿Lam說：「希望世界和平，好似什麼都亂晒籠，睇親啲新聞都不是好開胃，很不開心，望不要再有爭執事情發生。」

如再開騷希望注入新元素

對於有傳今次是阿Lam最後一次舉行演唱會，他即道：「我冇話過！今次只是巡迴演唱會的最後一場，但幾時再開就唔知，要看疫情發展，如再開騷也希望注入新元素，我乜都做過晒！連舞台劇都做埋，想諗啲新嘢，或者開網上演唱會、戶外騷，未必一定要去紅館，我都由1980年做到𠵱家。」

參與《聲生不息》感覺被敬重

阿Lam表示早前到內地參演節目《聲生不息》，給予他很多新靈感，能與一班年輕一輩的歌手合唱，有一種新感覺，「我和沙麗（葉蒨文）兩個老人家咁多以前啲歌，可以畀到幾億年輕觀眾聽到，觀眾畀我們的反應，也令到我們很開心，令我們這些老一輩歌手有被很敬重的感覺」。問會否邀請節目中兩名後輩炎明熹及曾比特擔任演唱會嘉賓？他說：「如果他們在香港，肯同我唱都有得諗。」

稱老婆最先確診 全家染疫

阿Lam表示太太沙麗在演唱會尾聲亦會上台唱；提到早前確診新冠病毒，他稱是家中防疫意識最小心的沙麗首先「中招」，阿Lam說：「屋企個個都中晒！她是第一個，更是最小心的一個，她成日會話我，點知她中咗先，不過我們已打針，做完《聲生不息》還有機會在內地打多針，可能因此幫到我們加快康復，我只是微燒，沒什麼特別不舒服，希望不會因而令我連歌詞都唔記得啦！」