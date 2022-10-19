《聲夢2》任暟晴儲起10萬獎金 防亂使錢

【明報專訊】《聲夢傳奇2》不同地區冠軍任暟晴（Jasmine）、彭詡越（Xair）與孫佳利（Lorraine），昨日聯同其他本地及海外學員出席《聲夢傳奇2海外踢館賽》記者會。感冒未癒的Jasmine，加上有點喉嚨敏感，全程戴口罩，表示已看醫生，只是好得比較慢，不擔心會影響比賽表現，問可有信心帶領本地學員獲勝？她說：「今次是友誼賽，沒有競爭，當識新朋友。」

Jasmine表示要問母親才知《聲夢2》奪冠的10萬元獎金是否已收到，笑言怕一時衝動亂使錢，會將獎金儲起，不過她認為應該請其他學員食餐飯。對於《聲夢傳奇2》演唱會宣布加開一場，她說：「收到消息非常開心，大家可以好好感受舞台，算是一個慶祝畢業表演，相信對大家來說是好好的回憶。」

馬來西亞冠軍Xair與澳洲冠軍Lorraine表示會留港至月尾，但因忙於拍攝及練歌，大嘆沒時間品嘗多些香港美食。Xair表示賽前有留意對手，「Janees（黃洛妍）氣場好大，未認識之前都有點驚她，認識之後覺得她很友善」。Xair及Lorraine直認考慮到港發展，Xair說：「這是我參加比賽目標之一，希望畀更多人認識我，聽到我的作品。」Lorraine說：「我的音樂夢想是走得更遠更好。」

記者：林祖傑