紅館墜屏意外近3個月 MIRROR成員正式復工 姜濤Ian明日出席《季前賽》記者會

【明報專訊】男團MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外後，停工兩個多月，近日陸續開始全面復工，繼率先推出成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）主演的《野人老師》試水溫，下周一（24日）到人氣王姜濤和陳卓賢（Ian）擔正的重頭劇《季前賽》首播，早前歐遊的姜濤，昨日偕同母親及家人返抵香港。《季前賽》周五（21日）會舉行記者會，姜濤、Ian和有份參演的另外兩名鏡仔呂爵安（Edan）和Stanley屆時會亮相，並接受傳媒訪問，將是意外發生近3個月後，MIRROR成員首次出席公開場合。

MIRROR於7月底紅館演唱會發生墜屏意外，重創舞蹈員李啟言（阿Mo），另一舞者張梓峯亦受傷，MIRROR則休假，至今ViuTV、Makerville及MIRROR還未正式公開交代事件。《野人老師》本月3日首播，Stanley和Frankie僅透過社交平台宣傳，從沒亮相公開場合及受訪。《季前賽》原定8月29日首播，也臨時抽起，早前才宣布會於本月24日播出。《季》劇主角之一Ian原有份參演電影《拼命三郎》，開鏡前換林家熙頂上，MIRROR經理人花姐（黃慧君）回應稱Ian心理狀態未ready，無奈辭演。

《季前賽》明日舉行記者會，姜濤、Ian、Stanley和Frankie等4名MIRROR成員兼主角，會跟有份演出的張繼聰、葛綽瑤、ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）等現身，亦是紅館騷意外後，MIRROR成員首次出席公開場合，還會接受傳媒訪問，相信鏡粉十分期待。

呼籲姜糖不要接機以免混亂

《季前賽》由開拍至今備受注目，主角姜濤也結束歐遊之旅，昨日偕同行的姜母和家人由英國返抵香港。昨晨約9點45分，一身全黑打扮背黃色背囊的姜濤，與家人經機場官方安排的特別通道離開，上車前姜濤跟傳媒揮手打招呼，並說辛苦大家，其間有姜糖（粉絲暱稱）叫他加油，他也雙手合十表示多謝。姜母亦心情大好，跟傳媒揮手打招呼。

盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）日前返港吸引逾300粉絲接機，場面混亂，險象環生。姜濤回港前沒有在社交平台「報時」，並透過粉絲群組呼籲姜糖不要到機場接機。他解釋疫情期間實在怕會製造混亂，加上有老人家同行，怕母親及姨媽不習慣。不過機場方面也不敢怠慢，安排不少地勤和保安，並架起鐵馬嚴陣以待，亦有警察在場守候。不少姜糖聽話，響應偶像呼籲，到場接機的姜糖不算多，並且有秩序地在遠處見偶像，未有失控衝前，整個過程做到安全、快捷。

姜濤Ian歌迷會應援宣傳新劇

姜濤在英國抵達機場準備上機前，有當地姜糖送機，部分人要求合照，姜濤也大方答應，並親自揸機，相當親民。至於香港姜糖亦非常落力，配合《季前賽》宣傳，姜濤香港後援會聯乘陳卓賢歌迷會合辦《季前賽》聯合巴士車身廣告應援，活動明日（21日）開始。

此外，Anson Lo更新Instagram（IG）限時動態，貼出半張臉的照片，相中他戴了眼鏡，變「四眼教主」。Anson Lo、林耀聲、姜大衛、朱栢康、袁澧林合演的懸疑片《釀魂》，首張海報昨日曝光，Anson Lo被安排在中間位置，露出疑惑眼神和一臉迷茫，十分搶眼。監製黃永峯在社交平台寫道：「重申這是一部懸疑劇情片，不是鬼片 ，電影會在2023年第一季上映，希望大家會喜歡。」大批神徒（粉絲暱稱）湧入留言表示非常期待。

Edan和Jeremy更新IG

Edan和Jeremy近日也有在IG限時動態分享近况，Edan貼了戴帽兼頭髮遮眼的半張臉近照；Jeremy則公開愛貓相，呼籲粉絲要注意保暖；另外，又有疑似在錄音室錄音的相片，並寫上：「last」。一班Unicorn（歌迷暱稱）即時轉載，期待偶像第3首單曲面世。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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