劉愷威否認戀人妻 劉丹相信兒子不過問

【明報專訊】劉丹、羅樂林及林凱恩等昨日於電視城出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳活動，眾演員扮鬼扮馬，以不同造型迎接萬聖節。今日是羅樂林74歲牛一，劇組送上生日蛋糕；「女兒」林淑敏獻吻祝賀。劉丹表示萬聖節會為孫女「小糯米」打扮，並慨嘆孫女大得快，轉眼已3年班，托賴讀書不錯，最近還在鋼琴比賽贏得亞軍。談到兒子劉愷威近日被影到疑與已婚內地女演員尤靖茹拍拖散步，劉丹說兒子已經否認了，對方大個仔，感情方面由他自由發展。可想劉愷威有伴照顧？劉丹說：「當然想，但我不會過問。他以前有女朋友都會跟我說，今次沒有，應該是假的。」

羅樂林跟女兒食飯慶生

劉丹表示只要劉愷威喜歡，他就喜歡，毋須先給他過目，但最緊要與孫女夾得來，他相信兒子識得選擇，故不擔心。若兒子再婚可會贊成？劉丹說：「他要我都無理由反對，作為父母，見到子女開心，我們更開心。」

身旁的羅樂林也認同，問到生日願望會否想回復單身的女兒羅苡之，找到愛惜她的男仔？羅樂林表示隨緣，女兒開心便可，感情事要來就會來，要走都拉不住。他稱生日願望只是身體健康，以往覺得很老土，但現在是最重要。會如何慶祝？他說今年不用開工，會與幾個女兒簡單吃頓生日飯，女兒通常會送大利市代替禮物。

林凱恩想甩乖乖女形象

林凱恩傳因扭計不續約，遭公司流放主持《流行都市》。她說：「大家仍在電視看到我，暫時還未消失。其實一直有拍其他東西，只是同時兼顧多樣工作，我仍會在《愛．回家》。」她否認扭計不續約，非今年內約滿，沒那麼快，很開心公司給她嘗試很多不同工作。有網民替她不值，上位期間被下放到資訊節目，林凱恩笑言：「可能想給我預習，知道多些資訊。很開心網民咁惜和保護我，但Bonnie（角色名）不可以成日做小朋友，或者做別人的女兒，都要感受一下大人世界。當然想拍多些劇，但其他工作也可發掘我不同一面。」林凱恩表示劇中與蔥頭（丘梓謙）有很多不同線，可繼續拍下去；有網民覺得他們這一對有點夾硬，想她跟金城安（周嘉洛飾）復合？她表示大家有反應是開心的，她相信編劇，不同配搭能給觀眾不同衝擊。

記者：陳釗