聞林作死心不息驗DNA 陳凱琳大方獻髮

【明報專訊】陳凱琳（Grace）昨日到銅鑼灣出席藥妝店開張活動，趁機購物。現在放寬入境檢疫限制，但Grace暫時無意一家四口出外旅行，稱小朋友還小，旅行很大陣仗，照顧不到那麼多，不可以去得太遠。日前與老公鄭嘉穎到酒店Staycation已當旅行，享受了一個晚上，翌日提早離開，趕接兒子放學。她說：「始終心掛掛，下次會與小朋友同行。（豈非沒時間浪漫？）待小朋友睡了才出街拍拖或吃頓飯。」

林作早前對Grace與龍鳳胎弟弟Derek是否與父親有血緣關係甚感興趣，隨Derek移民加拿大而告一段落；林作日前在社交平台稱見到一個疑似Grace的人，有衝動拔對方一條頭髮驗DNA。Grace被問及此事，稱不清楚，並笑說：「我認為他（林作）是幽默的人，下次不用拔，他問我，我會直接畀一條他。」

談到Grace為明珠台主持英文節目《Love Matters with Grace》，吸引到的士司機收看學英文，她說：「真是意外收穫，原本以為對象是外國人。會否添食要看時間安排，其實可以拍一些關於小朋友的節目。」會否讓兩子出鏡？Grace說：「暫時不會，不想他們那麼早接觸娛樂圈。」

記者：柯美