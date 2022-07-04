有留意MIRROR炎明熹 林志美自薦做歌唱比賽導師

【明報專訊】第20屆CASH金帆音樂獎昨日於尖沙嘴舉行發布會，嘉賓林志美和音樂人鄭國江揭曉入圍名單，包括最佳歌曲大獎、男歌手、女歌手、樂隊、合唱歌等獎項。MIRROR及姜濤、呂爵安的歌曲分別入選，柳應廷與張敬軒、林家謙、馮允謙、湯令山角逐最佳男歌手；最佳女歌手候選人分別是衛蘭、泳兒、Serrini、陳蕾及岑寧兒。受疫情影響，CASH已停辦頒獎禮兩年，今年捲土重來，10月30日以動畫形式於網上公布結果。

音樂人黃偉文獲「金帆20創作人之最」獎，由於他身在外地未有親臨。大會席間補頒8項「2021 CASH最廣泛演出金帆獎」。林志美喜見樂壇新人輩出，有留意MIRROR、炎明熹、姚婥菲和鍾柔美等，大讚新一代幕後創作人也值得鼓勵，希望透過跟後輩學習力求進步，「我都好有興趣做歌唱比賽導師，好樂意將自己的唱歌經驗和心得跟大家分享。本來想在11月開音樂會，但因疫情押後了計劃，希望盡快跟歌迷聚會」。

林奕匡為姜濤作曲的《Dear My Friend,》入圍最佳歌曲大獎，表示今年很努力寫歌，但發現過了大半年仍未推出新歌，擔心追不到去年的音樂成績，他說：「我要快點出歌，有點壓力，其實也有計劃開騷，這些等公司安排，音樂未做好，不敢出埠旅行。」

記者：鍾一虹