伙廖慧儀陳若思化身野人 胡美貽身材縮水 何泳芍劏魚嚇到發燒

何泳芍（左起）、陳若思、胡美貽與廖慧儀花了7個月拍攝《港女野人》，過程有笑有淚。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】港姐出身的胡美貽（Nicole）、陳若思（Amber）、何泳芍（Honey）及廖慧儀（Jessica）主持無綫J2台節目《港女野人》，透過挑戰上山下海反思人生，4人集合聲音分貝超標，談到節目最大特色，即異口同聲高呼：「嘈！」

互爆個人特點

她們在節目中展現不同個人特質，Nicole被拍檔取笑「聲音最大」，大爆她在大帽山大叫，在大嶼山的人都聽到。Amber被公認「最煩」，煩音威力令人難以招架。主持中唯一的行山達人Honey負責「照顧」拍檔，行裝永遠比其他人多一倍，因她會預備多些物資照顧同伴。Jessica獲冠以「冷靜」代表，因全程沒流過眼淚，什麼都不怕，只怕凍，被拍檔取笑是見過大風浪的人。

節目由去年12月拍到今年7月，過程歷盡四季，她們表示當中有人拍到變了「黑人」，又有人拍到病，Nicole及Amber笑說：「個個曬到變『黑人』，變晒Honey，反而Jessica愈拍愈白，不知是否因搽得太多防曬，其實我們都有不停搽防曬，只有Honey放棄沒有搽。」

Honey稱很喜歡大自然，已和野外融為一體，不過也有被難倒的時候，就是劏魚，她說：「因為我很喜歡潛水，魚是我的朋友，當日拍完回家嚇到發燒。」Nicole透露拍攝過程令她消瘦，身材大縮水，「呢半年都縮咗一半，其實除了拍節目辛苦，都有特登運動減磅，覺得太大負荷不太健康」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵