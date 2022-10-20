《非常律師禹英禑》獲點名帶旺Netflix收視 踢走「食人魔」《窺視者》登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布第3季（Q3）業績，除帶來訂戶人數回升的喜訊外，並點名韓劇《非常律師禹英禑》、《食人魔達默》及電影《灰影人》等帶旺了收視；12月23日上架的新片《神探白朗：抽絲剝繭》，成為第4季催谷業績的希望，安排下月感恩節在戲院上映1星期，卻帶來爭議。Netflix同時公布了10月10日至16日收視，《歡樂合唱團》金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）的新劇《窺視者》，以1.25億觀看小時力壓《食人魔達默》登頂，不過《食》劇也是賴恩監製，可說包辦了收視冠亞軍，成績斐然。

Netflix公布業績之餘，特別提到《非常律師禹英禑》、《食人魔達默》、《怪奇物語4》下半部，以及電影《灰影人》和《紫心愛戀》成績優異，打入該台十大最高收視榜，其中《怪奇物語4》和《食人魔達默》分佔歷來最多人收看英語節目的冠亞軍。

《神探白朗2》戲院上映造勢

《星球大戰：最後絕地武士》賴恩莊遜（Rian Johnson）執導的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》2019年上映時叫好叫座，以4000萬美元成本，全球票房收逾3億美元。Netflix為擴充內容，年前斥資4.5億美元邀請編導賴恩莊遜一口氣連拍兩齣續集，並取得獨家播放權。續集《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）去年到希臘取景，現已拍竣，繼續由「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）扮演神探，《搏擊會》男星愛德華諾頓（Edward Norton）、《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）等參演。Netflix行政總裁兼首席內容官薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，《神探白朗2》12月23日上架前，會於11月23日感恩節檔期在戲院上映1星期，稱可為電影在Netflix上架前造勢，同時強調Netflix的製片目標始終以訂戶為主，在戲院上映可讓該片得到參賽不同獎項的資格。據美媒報道，《神探白朗2》下月會在全美國600間戲院上映，而且有別過往，三大連鎖戲院商都會參與，Netflix從不公開票房的政策雖備受爭議，今次上映《神》片亦不會改變。不過業界對此做法難以苟同，有匿名的受訪者稱雖然票房數字要透明，不是明文規定，卻是業界一貫做法，因會影響放映銀幕數量及所得支援；亦有業界認為只在600間戲院上映，並非大片格局，一般在2500間戲院上映才算。可以肯定的是，由上月多倫多影展舉行世界首映開始，Netflix已為《神》片安排長達3個月時間部署宣傳攻勢，成為該台第4季最矚目之作。

另一方面，Netflix公布了10月10日至16日全球收視，《七夜冤靈》娜奧美屈絲（Naomi Watts）主演的《窺視者》，本月13日上架，僅4天錄得1.25億觀看小時，踢走了三連霸《食人魔達默》，兩劇包辦英語節目收視冠亞軍，同為賴恩梅菲監製，以3億美元跟Netflix簽約5年的他，總算交出成績。英語節目收視第3至10位，順次為《午夜故事社》、紀錄片集《美國殺人狂訪談錄：食人魔》、《錦繡豪門5》、動畫《詹姆斯的奇異冒險》、《黑名單9》、真人騷《璀璨帝國3》、《Fate：魔法學園傳奇2》及競賽真人騷《誰是內鬼》。非英語節目方面，由波蘭劇《天降禍水》以3104萬小時稱冠，上周冠軍的德國劇《茜茜皇后》跌落第2位；韓劇繼續稱霸，《小女子》攀升至季軍外，《非常律師禹英禑》、《還魂》、《天外謎蹤》及《紳士與小姐》，分別排第4、7、8及第9位。