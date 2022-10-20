【開箱】《信用欺詐師：英雄篇》 長澤正美設局詐騙同行

今集講述小日向文世（左起）、長澤正美及東出昌大往地中海馬爾他設下騙局。

【明報專訊】日本富士電視台劇集《信用欺詐師JP》，2018年播出，由長澤正美、東出昌大及小日向文世主演，收視平均9%，成績一般，但口碑不俗，順勢開拍電影版，先後推出《香港浪漫篇》及《公主篇》，在日本分別收29.7億日圓（約1.57億港元）及38.4億日圓（約2億港元），第3集《英雄篇》今年初疫下亦收28億日圓（約1.48億港元），香港上周四（13日）開畫。本來票房不俗，理應長拍長有，但男主角東出昌大爆出婚外情醜聞，形象跌至谷底，配角三浦春馬及竹內結子先後離世，《英雄篇》很可能成為絕響。

騙徒設局中局

《信用欺詐師》電影系列首兩集以香港及馬來西亞為背景。《香港浪漫篇》講長澤正美來港與扮演黑社會頭目的竹內結子設局中局騙去日本黑幫頭目巨款。長澤在《公主篇》找來少女假扮新加坡富豪的親生女，騙取巨額遺產。《英雄篇》衝出亞洲，到地中海的馬爾他，講述被稱「英雄」的騙徒「第三代槌之子」逝世，欺詐三人組達子（長澤正美飾）、少爺仔（東出昌大飾）和查理德（小日向文世飾）為爭奪「英雄」稱號，在地中海設下史上最大騙局，目標是從西班牙前黑手黨岡薩雷斯（城田優飾）手上，奪走價值20億日圓（約1億港元）的古希臘雕塑「舞動維納斯」。本合作無間的欺詐3人組展開競賽，誰能7日內將「舞動維納斯」騙到手，可獲得「英雄」稱號。正當大魚看似準備上釣，一直監視他們的國際刑警馬塞爾馬里姆拉（瀨戶康史飾）及日本刑警丹波（松重豐飾），佈下天羅地網想拘捕3人。

今集故事源於達子的啓蒙師父「第三代槌之子」。上世紀昭和時代初期，政治家和財閥等掌控所有財富，平民苦不堪言，但一群大盜會劫富濟貧，首領正是「槌之子」，受萬人景仰，又被稱為「英雄」。如今第三代首領於兩年前過世，第四代接班人成為各國通緝目標。此片編劇吉澤良太說：「欺詐師之間比賽，一定會很有趣。」監製成川博明稱《英雄篇》是向前作《公主篇》致敬，後者片尾有以「英雄」為主題的劇情，編劇將此概念伸延到第3集。《英雄篇》描述的欺詐師之戰，有多個層次；表面上是達子與查理德爭奪「舞動維納斯」及「英雄」稱號，其實兩人合力設下局中局，真正目標是假扮國際刑警的「欺詐師」瀨戶康史，後者自命「槌之子」四出行騙，達子與查理德看不過眼，於是合力騙走瀨戶康史欺詐得來的藝術品。

《英雄篇》佈局跟上兩集大致相同；欺詐3人組先找目標，其後設局，中途會失敗就擒，其實失手也是騙局一部分。譬如今集查理德假裝背叛達子，綁架岡薩雷斯妻子Rena（生田繪梨花飾），要求以「舞動維納斯」作贖金。馬塞爾馬里姆拉安排丹波潛入綁架事件，並將達子等3人拘捕，送返日本審訊。其實丹波是達子徒弟，假扮刑警助達子3人全身而退。馬塞爾馬里姆拉假扮國際刑警，暗中換走「舞動維納斯」，達子早洞悉一切，整個局只為套取馬塞爾馬里姆拉珍藏藝術品的地點。尾聲再揭露「第三代槌之子」未死，為下集埋下伏線。

已故演員「現身」

長澤正美片中再度擔正，演活達子鬼馬、機智、富人情味的一面。此片節奏爽快，結尾大反轉也大快人心。片中還帶出「誰是真正英雄？」信息，是劫富濟貧的盜賊，還是用極端手段來查案的國際刑警？另外，《英雄篇》疫下開鏡，戲中馬爾他景色迷人，其實透過技術合成得來，全片在和歌山縣取景，透過電腦特技配上馬爾他背景。片中亦暗藏「彩蛋」，竹內結子和三浦春馬雖已離世，但扮演的詐師星及傑西被保留，並以特別方式「出現」在《英雄篇》。戲中交代「星」替達子騙來藏寶地點的建築圖則，「傑西」則以情場騙子身分，帶走守着藏寶地點的女員工。上映日期：10月13日