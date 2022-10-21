《緣路山旮旯》收逾千萬純屬僥倖 導演黃浩然︰港產片未見曙光

【明報專訊】近期多部港產片票房大收旺場，古天樂《明日戰記》與黃子華《飯戲攻心》更打破香港華語電影票房紀錄，連黃浩然執導的低成本電影《緣路山旮旯》亦收逾千萬，但黃導不覺港產片漸露曙光，因同期亦有多部港產片上映，到落畫仍是無聲無色 ，如《失衡凶間》和《心裏美》票房均未達百萬。近期幾部港片氣勢如虹，很明顯因有MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）演出，或有「子華神」黃子華參演，至於《明日戰記》耗資4.5億元，票房衝破7300萬很合理。黃浩然稱形勢未敢樂觀，香港好，港產片才會好，軟實力和硬實力要相輔相成。目前唯有做好自己，「大環境差的時候做好自己，成個氛圍好的時候，就躺着也會贏」。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

由黃浩然執導，余香凝、岑珈其主演的《緣路山旮旯》上映超過3個月，累計票房逾千萬，成績雖不能與《明日戰記》、《飯戲攻心》相比，但以《緣》片僅270萬製作費收逾千萬的比例計，其實更勝上述兩片。黃浩然不敢這樣說，亦不會這樣計算，但單以場次計算，《緣》片真的很犀利，他說︰「此片由開畫只得60場，一直加場至最高峰170場。相反《明日戰記》由開畫600場逐步減少。」

謝票發現多長者捧場

黃浩然不認同《緣路山旮旯》是刀仔鋸大樹，稱七除八扣下，包括戲院分帳、宣傳費及發行費等，封蝕本門後只賺了少許，他笑說︰「最多是鋸到朶花！但開心達成拍到一部賺錢電影的目標。」他覺得此片收得純屬僥倖，沒探究為何受觀眾歡迎，但從出席多場謝票場發現了一個奇怪現象，是很多長者觀眾，他說︰「我不是拍攝長者故事，演員全是年輕人，且講粗口，但有一半觀眾的年紀大過我，有些年輕人更偕父母欣賞，亦有80歲的公公、婆婆來看；有些說看完感覺後生了，有些說有初戀和戀愛的感覺，有些則明白了時下年輕人的行為及想法。電影目前在英國上映，亦有這種現象。美國和澳洲都有人包場觀看。」他透露該片在港上映至12月初，因到時會推出DVD，12月中則在Disney+上架。

《失衡凶間》《心裏美》未達百萬

對於近期港產片興旺，《明日戰記》打破香港華語片票房紀錄，《飯戲攻心》亦邁向7000萬大關，《阿媽有咗第二個》和《闔家辣》分別收近4000萬及3200餘萬，問黃浩然怎看目前的現象，香港電影是否漸露曙光？他說︰「同期仍有港產片票房差強人意，我覺得沒什麼值得研究，除非一有港產片上映，沒有賣點也收過千萬，像1980年代，即使一部港產爛片，票房都高過荷李活電影，這就值得研究。但現在多部港產片連300萬票房都不到！」據資料顯示，近月上映的港產片如鄭伊健主演的《深宵閃避球》票房270餘萬、《一樣的天空 》及《七人樂隊》不足200萬、任賢齊《失衡凶間》及王浩信《心裏美》分別收88萬及57萬。

4部港產片大收各有因由

黃浩然表示撇除《阿媽有咗第二個》和《闔家辣》，因有MIRROR成員姜濤、Edan參演，未上映已知會收得。至於《飯戲攻心》由黃子華擔正，他之前兩部電影的票房都收逾3000萬。《明日戰記》製作費高達4.5億元，收逾7000萬好合理，「話電影很興旺，其實每部片成功都好明顯。話觀眾撐港產片，我就覺得無特別，因每部片都有收得的理由，而且好明顯、好單一。（現在是小陽春還是曇花一現？）要過幾年先有得研究，最少過埋今年」。

得獎新導演無作品面世

談到香港影壇近年有不少新導演與新演員湧現，是否因為之前青黃不接？黃浩然認為「青黃不接」這四個字是多餘，因為人工實在太低，自爆拍了3部電影也沒有導演費。他說︰「有老闆吃一頓飯3000元，但要他們給一個新人多3000元人工都不肯，這樣必然青黃不接，無人入行！」現多了新導演入行，會否為影圈帶來新氣象？他覺得言之尚早，「要過多兩三年才知，前幾年有多名導演的處女作票房成功又攞獎，理應最有條件開拍第2部戲，但他們至今仍未有新作面世，這樣的工業和市道有幾好？我就不覺得好。不過，新導演的確令題材變得多元，因為已沒有『實得』的題材，他們倒不如作不同嘗試」。

政府支持影業不足夠

談到如何令電影工業復蘇？黃浩然認為暫時改變不到，要香港好，香港電影才會好，軟實力加硬實力相輔相成。他坦言政府對電影工業的支持實在太小，認為可參考其他國家，不是只給予金錢支持那麼簡單，「很多人話韓國近10年的電腦特技做得非常好，其實是有些電腦特技公司和大學合作，一起研究、創新，不是金錢上的支援便足夠。（如何能堅持至今？）好難答，我不是用工業形式運作，有想拍的故事、有友朋支持，又有公司肯幫我發行就去做，整個運作不同，很難作準」。

「做好自己 躺着也會贏」

黃浩然覺得不單止香港電影沒以前般受歡迎，「整個城市成功的時候，不是太得的東西都有人喜歡。很多人講新加坡什麼都不做也贏香港，其實我覺得為何要跟新加坡比較，新加坡是獨立國家，自己話事，香港以前到現在都不是自己話事，兩者根本不同，整個運作亦不同，根本無得比較，點解將一個國家跟一個地區比較。唯一可以是做好自己，其他事控制不了；大環境差的時候做好自己，當成個氛圍好的時候，就躺着也會贏」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com