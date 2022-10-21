師姐弟合唱默契十足 馮允謙讚黃淑蔓有冧人靚聲

【明報專訊】馮允謙（Jay）與黃淑蔓（Feanna）昨日為耳機品牌舉行的Silent Concert擔任表演嘉賓，女團COLLAR兩名成員邱彥筒（Marf）與陳泳伽（Winka）現身捧場及試聽，但未有接受訪問。Jay跟Feanna合唱時，稱呼對方做師姐，因對方比他早加盟公司，Feanna扮嬲說：「他剛才想叫我師奶。」

想為COLLAR寫歌

Jay受訪時表示今次是很好的體現，感覺很正，而且無得騙人，一定要唱得很好，Feanna坦言有少少壓力。兩人合唱時十分有默契，Jay大讚Feanna有一把冧人的靚聲，並透露與釗峰一齊寫了首歌給對方，但覺得還未夠好，怕被師姐鬧，所以尚未交歌。Feanna表示會靜心等待。

談到Marf和Winka特意來捧場，兩人稱事前並不知。Jay覺得很sweet，稱很喜歡COLLAR，也想寫歌給她們。話畢即遭Feanna投訴：「你很花心！每個人都說想寫。」Jay解釋道：「唱作人不是唱歌就是寫歌。」Feanna稱與Winka識於微時，曾一齊參加過大大小小的音樂活動。

Jay女友早前來港，現已返回加拿大，他自爆當時只送女友到屋企樓下，並無送去機場，「女友要求不用送的，於是我便叫車到樓下接她。（不怕女友口不對心？）不會，我清楚她性格，她比較環保」。

記者：陳釗