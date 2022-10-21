12月合作開亞博騷 RubberBand自認「鵪鶉」襯托方皓玟

【明報專訊】方皓玟、RubberBand（RB）昨日到尖沙嘴出席記者會，宣布12月3日假亞洲博覽館舉行《MOOV Live RubberBand×方皓玟》音樂會，他們表示之前曾一起作歌、演唱，很夾得來，可以合作開騷感到非常開心。方皓玟最想聽RB主音6號以靚聲演繹情歌；6號形容方皓玟是當代獨立女性，今次由幾個RB「鵪鶉」襯托，有強烈對比，相信觀眾會睇得過癮。

泥鯭拒談黃心穎

談到音樂會設對談環節，分享愛情、家庭、生活及香港發生的事等。問RB鼓手泥鯭會否分享愛情故事？他全程避談女友黃心穎，「等方皓玟講多點，我負責打鼓的」。方皓玟表示正為演出練歌及口才，不願再跟RB發生對話炒車，「我首次在紅館開4場騷邀得RB任嘉賓，大家在台上傾談接不上話題」。6號說：「我經常鬧方皓玟，點解我跟她說話，她不應我！」方皓玟解釋：「可能當時太集中其他事，所以對不上嘴，騷後我反省了一年，打算用『對話炒車慢5秒』做題材作歌。」

RB結他手阿偉笑言今次派最寡言的隊長阿正跟方皓玟棟篤笑。方皓玟笑說：「我跟阿正傾偈不超過10句，今次遇到強敵了！」6號透露缺席活動的阿正早前完成泰國錄音，與太太及兩歲女兒轉飛馬來西亞探親。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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