MIRROR墜屏意外後4子率先復工 Stanley眼泛淚光 姜濤：想像不到阿Mo心情 Ian再沉澱

【明報專訊】男團MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外，停工兩個多月，昨日部分成員率先復工，姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及邱士縉 （Stanley）到九龍灣為ViuTV新劇《季前賽》宣傳，4子交代停工期間的心路歷程，姜濤解釋為何歐遊，Ian交代辭演電影因由，Stanley否認有創傷後遺症時講到眼濕濕，Edan否認有緋聞女友袁澧林陪伴渡難關，他們坦言聽公司話，沒到醫院探望受傷的阿Mo（李啟言），對於公司就事件處理手法，他們均表示相信公司稍後定會交代。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

姜濤、Ian、Edan及Stanley昨日宣傳新劇大騷球技，前者因剛返港要全程戴口罩。問他們休息兩個多月再投入工作的心情？Edan說：「呢幾個月的心情，每個人都不同，很複雜，大家都要時間消化，都同公司傾過，公司亦評估我們的情况。我們都會繼續畀心機做嘢。」

姜濤：收拾心情勇敢面對

姜濤稱：「我前一晚睡前好緊張，演唱會後兩個月第一次見傳媒，但相信大家都想勇敢啲出來面對，始終要收拾好心情，跟大家一齊行落去。」Stanley說：「我覺得好難話完全無事，大家都要慢慢重拾心情，確是完全未習慣。」Ian說：「要好好調整自己，畢竟有一陣子沒工作，沉澱了一段時間，都要整頓吓思緒。」

問他們可有想起意外發生畫面發噩夢？姜濤說：「我係會一直去諗，呢個無辦法，這不是短時間可消化到的事，我甚至不夠膽諗，想像不到阿Mo等傷者的心情，但覺得始終都要收拾心情，先重新面對大家。」Stanley眼泛淚光道：「事發後的確較難入睡，始終他是好好的同伴，我都是跳舞出身，慢慢平復情緒就會好啲，一步一步來。公司請醫生評估我們的狀况，我沒情緒病或創傷後遺症。」Edan稱：「我相信件事對大家一定有影響，每個人狀態都唔同，我有段時間比較多嘢諗，相信時間耐咗，大家不再有太多唔舒服的情况。」

Edan否認戀上袁澧林

Ian因心理狀態未ready，辭演電影《拼命三郎》，他解釋道：「辭演是很大決定，其實我一直都想參與電影演出，很想百分之二百去做好角色，辭演是8月決定，因當時未能有專業的狀態投入演出，電影公司話等到10月，但我覺得無必要，好似拖累了大家的進度，亦未知10月時的狀態會點，能否勝任這工作，現在都未能準備好，覺得要再沉澱一吓。」

提到姜濤 、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）在停工時選擇外遊散心，被網民質疑不恰當？姜濤說：「我知道大家一定有這個疑問，但無辦法，我想離開呢度散吓心，一來應承了屋企人出道後帶他們去旅行，都考慮咗好耐，覺得當時就是想離開呢度。」Edan與袁澧林被傳戲假情真發展姊弟戀，問Edan是否有女友陪伴渡過難關？他急急澄清：「係假嘅，唔係咁嘅一回事，她只是好朋友，（短片）背景絕對不是她屋企，一路都聽過這傳聞，但沒去理，可能在《闔家辣》她演我女友，大家有這樣疑惑。」

「信公司定會畀答覆大家」

問4子有否到醫院探望阿Mo？Stanley說：「其實我們很想去，跟公司溝通過，因醫院限制人數，公司叫我們不適合一齊去做這件事，但我們一直有留意他的情况，希望遲啲有機會探望。」對於公司遲遲沒就意外交代，被鬧爆處理手法有問題。Edan說：「我都明白大家諗法，質疑點解會咁樣？好似發生好耐都唔出聲，以我所知，公司一直做緊好多嘢，因已進入司法程序，暫時不可以公開很多資訊，好多嘢唔講得住，可能要遲一點，我相信公司一定會畀個答覆大家。」

對於MIRROR推出團歌《We All Are》作復工頭炮，鏡粉發起「MIRROR FC 應援聯乘」助宣傳，獨欠副隊長江生（AK）的歌迷會，惹來鏡粉疑內訌。Edan說：「我不清楚，但我相信鏡粉不會內訌。」Stanley亦稱：「相信大家所做的都是為我們12個好，不會想撕裂我們，可能各自的歌迷會做法不同。」

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