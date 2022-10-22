艾粒九展騷齊曬肌 少爺占當奴「鏡仔」上身掀高潮

【明報專訊】組合艾粒舉行一連4場九展演唱會，慶祝成軍20周年，前晚開鑼。成員當奴（唐劍康）與拍檔少爺占（甄子康）帶來經典回憶外，更挑戰「鏡仔」演出，兩人還除衫騷肌。當奴透露前妻張詠恩已率先捧場，前一晚到場睇總綵排。

演唱會播艾粒20年回顧影片為觀眾熱身，接着由管弦樂團演奏《艾粒Medley》揭開序幕，兩人甫出場即獻唱多首歌曲，又憶述2019年踏紅館開演唱會，懷念當時升降台發出的「gip gip聲」，笑稱升降台代表出人頭地。

當奴解黑面之謎

之後當奴以「黑蜘蛛俠」打扮登場，向觀眾訴心聲，稱有日望住收藏的蒙面英雄玩具，悟出一個道理；他說很不喜歡黑面，是這個世界、社會令他這樣，因面對那麼多事，什麼都做不到，只能選擇黑面，還試過被聽眾投訴。又自爆2018年到電視台面試，曾被監製窒年紀大，學人整韓仔頭，最後沒剪頭髮，也沒拍劇機會，直至去年終等到客串和主演電影的機會，亦感謝艾粒這個角色，令不開心的他笑番，「艾粒就是我們，我們就是艾粒」。

少爺占自爆之前曾確診新冠病毒，有很多體會，希望身邊所有人都能過平安、平凡、平淡及平靜的日子。兩人更挑戰「鏡仔」，少爺占自彈自唱呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》，當奴跳唱盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》，相當神似，掀起全晚高潮。

明年2月開演唱會Part 2

到encore環節，艾粒唱《我我我我我有胸部》時拉低外套拉鏈，見到內裏真空，觀眾即大嗌：「除衫！」他們脫掉外套騷肌，當奴展示一身fit爆身形，少爺占封對方「Tyson Sukiya」，自嘲是「Thailand Yoshi」，之後宣布明年2月9至10日在九展舉行演唱會part 2，最後以一曲《細路強勁舞》為首場演唱會畫上句號。

騷後兩人受訪，稱滿意首場反應。談到模仿鏡仔環節掀起高潮？當奴表示很早已有這構思，練舞3個多月，但也不及鏡仔一成，至於一身健碩身形也操了3個月，「年紀關係，已盡力了」。他們最驚喜是知道明年開演唱會Part 2，因事前並不知情。問可有信心保持身形？少爺占笑稱有信心保持一身輕薄身形；當奴坦言不容易，目前先應付稍後舉行的籃球賽，「完全沒想過在台上除衫，是阿占的變態要求，希望之後好似Tyson Yoshi個唱那樣，有人掟嘢上台」。

張詠恩有睇總綵排

談到騷前爆出當奴已離婚5年，可有影響心情？當奴說：「整個人都輕鬆了，要回應都在IG回應了，現時精神、身體、心機都放在Part 2。」他透露前妻張詠恩開騷前一晚已來看了總綵排。台上獨白提到有段時間不開心？他表示跟離婚無關，並笑說：「生活有壓力，好彩有艾粒。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳