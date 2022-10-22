嘆被出賣諸事不順 黃秋生寄望明年開始行大運

【明報專訊】黃秋生、朱栢康、陳淑儀去年合演舞台劇《ART呃》贏口碑，三人今年再上舞台，由10月28日起重演一連多場名為《2呃22ART》，昨日綵排。秋生表示再演此劇，角色演繹上跟去年略為修改，他心態上亦隨近期發生的不如意事，對人生有另一番領悟。

問是否受合作10多年的前助手阿Moon（吳月）9月離職後發生不愉快事影響，秋生直認的確有關，「工作上對我有好大影響，以前長時間被人服侍，現在靠自己和朋友幫手處理日常事務，單是處理文件已夠煩，傾工作有英皇安排，跟他們仍有合約」。他表示最憤怒是前助手不負責任，離職後才驚覺帳目處理混亂，甚至不能正常運作社交平台帳號，非常不便，又稱最不開心被人屈，「Moon的男性朋友將我的地址提供給銀行，當是他的通訊地址，這事我完全不知情；他還在網上公開說我的不是，我想留言反駁卻被封鎖。Moon更大膽追討我欠薪，其實她是經英皇聘用簽合約，人家已賠錢給她，還來追我賠償」。秋生又稱有朋友和工人移民，連座駕都無端損毁，大嘆今年很黑仔，慶幸古天樂找來師傅贈言，說他明年會轉好，行10年大運，他寄望明年有好開始。

記者：林蘊兒