拍劇被丁子朗孭起扮浪漫 馮盈盈小腿受傷：真係有血有淚

【明報專訊】馮盈盈與丁子朗昨日出席無綫新劇《妳不是她》開鏡儀式，兩人曾於港姐騷與前輩鄭裕玲（Do姐）合作當司儀，對於Do姐不續約無綫，他們均表示不知情，戥觀眾可惜，但認為來日方長，Do姐或會以另一方式再合作。

馮盈盈表示相隔兩年再拍劇並沒不慣，透露劇中與丁子朗親熱戲不多，難度是要以內心戲交代談戀愛的感覺，其中有場浪漫戲，要被丁子朗孭住，拍攝時被對方的背包釦𠝹損小腿，笑指這場戲真係有血有淚。丁子朗也不好受，孭到尾龍骨痛，又大爆圍讀劇本時，馮盈盈感觸落淚，但她否認因想起舊情。

丁子朗表示在劇集《美麗戰場》演「渣男」，比今次演的角色難度高，因擔心會打傷對手陳曉華。問對着馮盈盈。可有投入到角色？丁子朗即大讚馮盈盈靚，唔打得都睇得。由渣男變為暖男，有否擔心觀眾未能接受？他說：「已常被劇組取笑，可能演渣男和暖男都是同一個表情，要檢討吓。」

彭慧中拍劇唔介意騷身材

彭慧中表示首次拍劇便演媽媽角色，亦接受得到。傳節目《流行都市》找來林凱恩加入頂替她？彭慧中說：「不是！我維持每周拍一至兩集，主持工作分配平均，沒有減少，綜藝和拍劇都無所謂，最緊要有嘢做，如下次拍劇要穿泳衣騷身材都無所謂。」

記者：林祖傑