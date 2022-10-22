盼港產片受大灣區關注 高志森嘆演藝界流失逾五成人才

【明報專訊】高志森前晚出席「香港優秀企業品牌大獎2022」。提到特首在施政報告中表示要努力搶人才，他有感疫情下，演藝界至少流失五成半以上人才，很多人已轉行，現在再找人埋班，已沒人肯做。

跟星爺合作不覺難頂

高志森說：「希望政府有穩定政策，令大家重拾信心，我也會加強培育人才。」談到周星馳（星爺）開設社交平台招聘人才？曾與星爺合作《家有囍事》的高志森說：「他要搶人都不出奇，因流失的人才不是小數目。（有何貼士給應徵者？）跟星爺合作要奉陪到底，當年合作《家有囍事》，拍了17日戲，但事前用了20日跟他逐個通告、逐場、逐句、逐個鏡頭去傾，很多導演都說他很難頂，其實他一點都不難頂，只是他喜歡度橋，拍攝前要處理好每個細節。」

高志森獲大會頒「最優秀創作及演藝事業成就鑽石獎」。他表示中學畢業至今從事創意工作40年，能力得到觀眾認同是很大鼓勵，至於成就就不敢當，慶幸香港觀眾對他過往的喜劇電影評分很手鬆，但自問還未拍出最好的電影和舞台劇。他喜見最近港產片再次受關注，但香港始終只得700多萬人口，現在香港是大灣區一分子，整個大灣區共有7200多萬人口，希望同業再加把勁，令港產片在整個大灣區都受到關注就好了。

記者：陳釗