新專輯講13個無眠夜故事 Taylor Swift音樂電影預告曝光

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift今年8月底在音樂影片頒獎禮（VMA）贏得年度最佳音樂影片及導演等3項大獎，並預告第10張個人專輯《Midnights》香港時間昨日面世，收錄的13首歌曲除了講述她人生中13個無眠夜晚的故事，被稱為「神秘計劃」的音樂電影預告，亦於前晚（20日）在亞馬遜串流平台Prime Video播出長約50秒的預告片段；專輯首支MV《Anti-Hero》昨晚率先曝光，連串舉動都可見其殺人影壇的決心。

Taylor Swift今年以10分鐘版本的《All Too Well》贏得VMA最佳音樂影片、最佳長篇音樂影片及最佳導演等3大獎，並且是首名三奪最佳音樂影片的歌手。《All Too Well》不但邀請《移動迷宮》男星戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）及《怪奇物語》莎迪星克（Sadie Sink）主演，還有15分鐘版今年6月在紐約Tribeca電影節放映。親自執導的Taylor當時出席座談會稱15分鐘版本並非MV，而且不排除將來會拍攝劇情長片，有消息稱該片可能會角逐明年奧斯卡最佳短片，同時亦顯示了Taylor殺入影壇的決心。

不同造型亮相音樂電影預告

Taylor Swift與影壇關係密切，《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）夫婦是其好友，Taylor的現任男友祖艾雲（Joe Alwyn）亦是演員，拍過《爭寵》及《比利林恩的中場戰事》等片。今次製作新專輯《Midnights》的契機，正是祖艾雲到巴拿馬拍攝在今年康城影展贏得大獎的《Stars at Noon》，該片女主角、《女傭浮生錄》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）的未婚夫Jack Antonoff，正是Taylor在音樂方面的老拍檔，《Midnights》卻是首次只有他倆的合作，兩人從巴拿馬返回紐約後，更開始每晚密集的錄音工作。

Taylor Swift表示《Midnights》是其人生中13個無眠晚上所創作的歌曲，經歷了噩夢與甜蜜的旅程。當中她最喜愛的是《Anti-Hero》一曲，並在歌詞中談及自己的隱憂與不安，此歌MV亦於昨晚率先推出。《Midnights》推出前，Taylor Swift在Prime Video公開了號稱「秘密計劃」的《Midnights》音樂電影約50秒片段，可見Taylor以時古時今的不同打扮登場，包括有兩個她同時出現在畫面彈結他及摔爛結他，又有類似城堡公主及法國瑪麗王后的造型。預告片尾字幕打出《婚姻故事》羅拉丹（Laura Dern）、女子搖滾樂隊Haim、脫衣舞孃Dita Von Teese等人的名字，估計她們都有份參與演出。另一方面，女歌手Lana Del Rey有份為歌曲《Snow on the Beach》獻聲；父親是歌手Lenny Kravitz的《蝙蝠俠》女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz），則參與創作另一歌曲《Lavender Haze》。