岡田將生新劇首播收視稱冠

【明報專訊】《大豆田永久子與三個前夫》男星岡田將生主演朝日電視台秋季日劇《The Travel Nurse》前晚首播，收視11.9%，暫列今季最佳首播成績，撼低富士電視台「月9」劇《PICU小兒集中治療室》10.3%。今季尚有長澤正美主演的《EPIC希望或是災難》，以及平野紫耀擔正的《欺詐獵人》未播出。《The Travel Nurse》也是朝日電視台今年周四同檔中最高首播收視劇集，之前的《隔壁的Chikara》、《邁向未來的倒數10秒》及《六本木Class》首播分別錄得11.5%、11.8%及9.6%。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看《The Travel Nurse》。

《The Travel Nurse》首集講述岡田將生飾演護士，獲邀從美國返回日本到天乃綜合醫院工作；該院護士人手嚴重不足，院長經常優先治療VIP患者，推遲其他病人手術。醫生為VIP患者施手術時，岡田將生發覺患者病况有變，主張手術暫停，遭主刀醫生譴責，將他趕出手術室，此時資深護士中井貴一突然現身手術室，稱手術應該停止。

另外，與《The Travel Nurse》同日播出的富士電視台《Silent》，前晚播出第3集，收視7.1%，該劇首播時6.4%，第2集升至6.9%，今集再升0.2個百分點，收視可說穩步上揚。據悉《Silent》首集在富士串流平台播出亦累計531萬瀏覽次數，成為該平台最高點擊劇集。