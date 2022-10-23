《明日戰記》7500萬票房被《飯戲攻心》追近 古天樂：哪部電影收得都高興

古天樂昨日聯同姜皓文到戲院謝票時，獲旗下藝人送上蛋糕補祝52歲生日，大感驚喜。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】古天樂監製兼主演電影《明日戰記》，跟黃子華主演《飯戲攻心》票房走勢同樣凌厲，截至昨日，《明日戰記》已衝破7500萬大關，《飯戲攻心》亦達6800萬，位列香港最賣座華語片的冠亞軍。昨日兩片演員再次同日宣傳，隔空對撼，古天樂到戲院謝票時獲補祝52歲生日，開心說跟《飯》片同樣有好票房是好事，不覺打對台。黃子華亦未有砌低《明》片的想法。鄧麗欣早前賀票房取佳績分享泳裝照，林明禎及王菀之預告會效法。

古天樂（古仔）前日52歲生日，昨日聯同姜皓文到戲院為《明日戰記》謝票，旗下公司藝人胡子彤、余香凝、廖子妤、朱鑑然、吳肇軒等齊現身，並送上頭盔及裝甲車蛋糕為古仔補祝生日，以及預祝姜皓文本月26日56歲生日。

姜皓文盼票房衝破1億

古仔對驚喜慶生感意外，願望是大家身體健康，為未來和天下一繼續打拼；姜皓文希望《明日戰記》票房衝破1億大關。

截至昨日，《明》片累計票房逾7500萬，古仔感謝公司上下多年來的付出，明年是公司成立10周年，會拍更多好電影，創更多高峰。他最開心是幫到下一代，希望繼續努力，將電影市場開創到全球。提到跟《飯戲攻心》同日宣傳，被指隔空火併？古仔不覺是打對台，自己逢周六日都會出來謝票，開心兩片都有好成績，不擔心票房被超越，哪部電影收得都同樣高興。

余香凝教囡囡叫古仔「契爺」

余香凝透露約歲半囡囡錄片祝古仔生日快樂，笑言教囡囡以「契爺」稱呼古仔，希望古仔快點收女兒做契女，但古仔說遲些再算。廖子妤稱送上真摯祝福，因古仔什麼都有。她開心入行後可以近距離接觸兒時偶像古仔和黃子華，感覺夢幻，目前要向更高層次進發，進軍荷李活見尊尼特普。

黃子華：我想古仔贏古仔

另一邊廂，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之、陳湛文及導演陳詠燊昨日拉隊到元朗出席答謝大會宣傳《飯戲攻心》，吸引過百市民圍觀。陳詠燊希望開拍續集，在片場再見這班演員。黃子華對《飯》片取佳績感振奮，「港產片票房50強當中，部部都用超級巨星，相信我們這部製作費是最經濟一部，特別值得慶祝」。張繼聰認為做到這成績好夢幻，喜出望外。明天40歲生日的陳湛文感謝各方眷顧，現場有蛋糕祝賀，他許願《飯》片票房突破1億。

問黃子華、張繼聰，目標是否砌低《明日戰記》登香港最賣座華語片冠軍？黃子華笑說：「我們沒想過要砌低別人，否則會有報應。不過明年有其他新戲挑戰我們，我想古仔贏古仔。」張繼聰說：「我們只想贏個希望、贏觀眾的心，沒想要贏誰人。 但點都是古仔贏 ，因投資《飯戲攻心》的老闆都是古仔。」兩人期望開續集加大製作費，可以多幾場食飯戲和特技效果。是否想加片酬？黃子華笑說：「片酬一定不再經濟喇，但也不算奢華。」

王菀之林明禎預告曬泳照

鄧麗欣日前上載泳裝照賀票房成績好，稱做了好示範，希望其他演員跟隊「找數」。王菀之表示會分享泳裝相大特寫，林明禎說上載泳裝靚相。提到之前有網民質疑林明禎分享的生活照P圖？她反問：「我需要P圖嗎？下次我放視頻就保證無P圖。」

記者：柯美、鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com