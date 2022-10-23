謝盈萱擊敗林心如楊謹華封視后 女演員陳亞蘭破天荒奪金鐘視帝

【明報專訊】台灣第57屆《金鐘獎》今年首度將綜藝節目與戲劇類分開舉辦，頒獎禮分別前晚及昨晚舉行，昨晚戲劇類頒獎禮，賽前焦點落在《華燈初上》林心如與楊謹華同劇視后之爭，結果雙雙大熱倒灶，《四樓的天堂》謝盈萱擊敗她們登上視后寶座。視帝是史上首名以女性身分入圍戲劇類男主角獎，又成功奪獎的陳亞蘭。

陳亞蘭在台劇《嘉慶君遊台灣》中展示帝王霸氣，獲視帝獎時淚流滿面。之前被指賣3棟房子拍《嘉》劇，陳亞蘭說那是工作30多年、省吃儉用掙來的，願意為台灣原創劇種全力奉獻。謝盈萱憑《俗女養成記2》、《四樓的天堂》入圍視后，最終以《四樓的天堂》獲獎，上台致辭時激動眼泛淚光。

林心如楊謹華紅地氈鬥艷

林心如與楊謹華憑劇集《華燈初上》入圍戲劇類女主角獎，結果雙雙落敗。賽前兩人行紅地氈先來比併衣著。林心如帶着「華燈女神團成員」楊謹華、謝瓊煖、劉品言華麗登場，前者穿藍色露肩魚尾裙展現優雅氣質，楊謹華則以低胸裝騷事業線。林心如被問如何贏過楊謹華時，她自信說：「我顏色比她亮。」楊謹華亦開玩笑說：「我身高比她高一點點。」展現默契及好感情。

角逐女配角的劉品言穿側邊透視裝疑真空上陣，身材若隱若現。同樣憑《華》劇角逐女配角的51歲謝瓊媛，以平頭裝亮相，配一身黑色低胸裝，霸氣盡現。曾寶儀前晚行紅地氈以一襲黃色晚裝亮相，獲讚紅地氈「第一美」，昨晚她擔任主持，以粉色晚裝現身，稱兩晚悉心打扮，想告訴大家金鐘獎真的很重要。

陳意涵被嘲似聖誕商品

陳意涵過去有「戲劇女神」封號，去年誕下女兒後在社交網分享照片，被網民指暴瘦，擔心她的健康，當時她的經理人表示陳意涵一直很瘦，體重維持48公斤（約106磅），陳意涵亦解釋是先天易瘦體質，可能角度關係，才被誤以為很瘦。她這晚穿著有綠色大蝴蝶結的服裝行紅地氈，面部比之前飽滿，回歸可愛樣子。不過有網民笑她這身打扮，像櫥窗的聖誕商品。

小S相隔14年再入圍金鐘節目主持人獎，但前晚在節目類頒獎禮，以1票之差敗給舊愛黃子佼及Lulu，她坦言有點失望，還搞笑說：「誰沒投給我？可以幫我查出來嗎？我真的很感謝疫情還很嚴重，讓我們戴上口罩，不然我怕臉太僵。」

小S不敵黃子佼：心服口服

小S表示在後台看到黃子佼時，忍不住瞪他一眼，又稱到慶功宴會場看到製作單位用心佈置的氣球，顯得格外淒涼。不過她認為敗給黃子佼心服口服，看到他在台上妙語如珠，真的很佩服，Lulu也很棒。她說：「我身為電視人還是要大器、有風度，他們表現真的很好。」

林志玲日籍老公AKIRA前晚擔任金鐘獎頒獎嘉賓，行紅地氈向觀眾親切揮手，並對入圍者說「加油」。他用國語對答，讓主持人驚訝說：「全程都不用翻譯。」被指林志玲教導得好。

娛樂組