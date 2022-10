新碟推出未夠24小時 破Spotify單日最高播放紀錄 Taylor Swift疑借歌剖白流產傷痛

Taylor Swift新歌《Bigger Than The Whole Sky》內容疑似憶述女性流產之痛,有相同經歷的歌迷表示有共鳴。

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift剛於前日(21日)推出第10張個人專輯《Midnights》,上架未夠24小時,已刷新音樂串流平台Spotify單日最高播放紀錄,成績斐然。自新碟推出後,有歌迷化身柯南,發現其中一曲《Bigger Than The Whole Sky》,歌詞疑似暗示她曾經歷流產傷痛;另一首《Glitch》內容提到她跟《爭寵》男友祖艾雲(Joe Alwyn)共度2190日,換句話說即是2016年10月21日正式拍拖,難怪她選擇這日出碟,藉以紀念。

Taylor Swift曾經表示,《Midnights》是她在人生中13個無眠晚上所創作的歌曲,經歷了噩夢與甜蜜的旅程。新碟收錄13首歌曲,她說最喜愛《Anti-Hero》,歌詞談及自己的隱憂與不安,MV亦於前晚首播。《Midnights》在美國時間凌晨上架後,其後再推出加長版本《Midnights(3am Edition)》,收錄多7首新歌(合共20首作品),據Taylor Swift解釋「這是我們在創作13首歌曲的奇妙旅程中,同時寫下的作品」。

過來人聽歌有共鳴

在7首新歌中,網民的談論焦點落在《Bigger Than The Whole Sky》之上,歌曲的主題是「失去」,有心水清的網民發現它的內容似在剖白母親經歷流產後的悲痛情緒,歌詞提到她淚流滿面的原因,「再見再見再見……我們相處時間太短……永遠無法再見……是因為我沒有禱告,所以衪要帶走你,令你的一切化成灰燼」。

有自稱曾經流產的網民稱:「對我來說,這是一首關於流產的歌曲,令人心碎的歌曲。」亦有人留言和應,並勸告其他歌迷「如果有相同遭遇的話,最好先帶備紙巾,才好欣賞此歌」,苦澀歌詞惹起過來人的共鳴;不過,也有網民認為歌迷太敏感,就算歌詞談及流產,亦未必代表是Taylor Swift的親身經歷。

多首新歌談及男友

相比之下,另一首新歌《Glitch》則甜蜜得多,歌詞暗示她跟英國男友祖艾雲在2190日前正式拍拖,「我們原本只是朋友,你並非住在這個城裏,但我可以在周末去探你,視乎我的心情和環境吧」。二人緋聞由2016年秋天開始瘋傳,正好跟歌詞所指的「2190日」不謀而合;另外,歌詞又提到「血月」,有網民化身柯南,發現2016年10月21日正好出現過同一天文現象。

除了《Glitch》之外,美國《娛樂周刊》記者亦參與「估歌詞」遊戲,推斷新碟收錄其他作品如《Mastermind》和《Paris》,內容都跟祖艾雲有關,至於孰真孰假,且看Taylor Swift日後接受傳媒訪問時,會否願意開估了。