回憶《百份百感覺》趣事 陳曉東方力申爭認愛上周勵淇

【明報專訊】陳曉東（東東）前晚於西九戶外場地竹翠公園舉行演唱會，開騷前下了一陣毛毛雨，幸無阻演出。東東以白馬王子造型登場跳唱，近20名舞蹈員扮鬼扮馬迎接萬聖節，炒熱氣氛。東東接着換上紫色國王服裝分享感受，表示過去3年經歷很多，在大環境不斷變化下迎接新時代，「過程產生恐懼，不止一次心情忐忑，遇到好多障礙。今次回港收到好多朋友和歌迷支持，好溫暖；年輕喜歡新事物，現在重視友情」。之後熒幕播放東東兩女兒自彈自唱《心有獨鍾》短片。

Niki笑小方太遲表白

東東愈唱愈high，中場跳上流動舞台繞場一周，跟觀眾近距離接觸，並請來CAllStar成員阿King（吳崇銘）捽碟、跳唱及派禮物，又跟舞蹈員玩水槍。東東玩完後表示好熱，有觀眾大嗌「除衫」，他扮儍說：「3除3等於1，6除2等於3。」

安歌時，嘉賓方力申（小方）與周勵淇（Niki）跟東東合唱劇集《百份百感覺》主題曲《兩男一女》，回憶20年前拍劇往事，小方與東東自爆當年都愛上Niki，小方說：「我一入行就拍呢套劇，當時真係鍾意咗周勵淇。」東東搶說：「我都鍾意㗎，冇講之嘛。」小方問東東：「咁點解收工時，你揸法拉利送我回家，不送Niki？」東東搞笑說：「我載你走，你就不會煩住她。」Niki取笑小方太遲表白：「你早講，可能我們有發展。」小方語帶雙關說：「得……但都未必走到最後。」台下有人大叫Stephy（鄧麗欣）名字；Niki稱與東東已成家，叫小方加油。

演唱會一波三折感觸落淚

東東尾聲訴說今次演唱會困難重重，舞台設計多改動，開騷前又打風落雨，近數月心情起伏大又驚，但攰時想一切來之不易，要用最好態度面對熱愛的工作。他稱有時覺得不被理解，甚至被誤解，會合上眼傾聽心裏聲音，並哽咽說：「我跟自己心意做選擇，就算失敗，一切都是心甘情願。」

完騷受訪時，東東說鬆了一口氣，首次做戶外騷要好多能量，自爆演唱會困難重重，「場地好多限制，幾個升降台、激光、大屏幕設計不通過審批，和舞蹈員服裝郵寄受阻，騷前兩周臨急幫舞蹈員訂萬聖節造型衫頂上，紫色歌衫開騷前才運到」。不過他享受跟歌迷聚會，未來會多做新歌回饋樂迷，但想先放假跟老婆旅行，多謝她從北京來港陪伴及幫忙打點。

記者：鍾一虹