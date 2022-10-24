險被唐詩詠踢中要害 陳展鵬自爆計劃再追B

【明報專訊】陳展鵬、唐詩詠、陳山聰與劉穎鏇等昨日到荃灣出席無綫台慶劇《超能使者》宣傳活動，在台上玩遊戲時，陳展鵬直認想生多個，擔心被唐詩詠踢中要害。問是否再有生B計劃？他笑說：「踢中都可以生多個，我還是青年，緣分的事要來便來，無所謂，女兒成日話想要多個BB，又話我們不生，她自己生，真的要𥄫住個女，她10幾歲時仲得了嘅。」

劉穎鏇太性感 陳山聰不敢望

陳山聰擔演兩套台慶劇，緊接同時段播出，被問可有信心衝「視帝」獎？他說：「提名表格都未有，咁快講定？隨時5強不入，到時入了先再問啦。」陳山聰很久沒演搞笑角色，稱新劇是一大突破，除多打戲，還會呈現很可愛的陳山聰。演新移民的他要練「唔鹹唔淡」廣東話口音，他說：「當時日日去食米線，聽啲姐姐講嘢，吃了幾個月米線學習口音，好多謝老婆，每日在家陪我練習，聽我講指出問題。」

劉穎鏇劇中穿比堅尼大騷身材，陳山聰稱對方在劇中全程都好性感，拍攝時不敢亂望。現場大熒幕播出劉穎鏇水著片段，畫面震撼，她直認感尷尬，「是選港姐後第一次穿成這樣，不過這個造型幫到我投入角色」。

唐詩詠離巢後心情舒暢

唐詩詠約滿無綫後，放假去日本旅遊，又常約好姊妹黃翠如遊山玩水，被蕭正楠開聲投訴。她笑說：「是阿蕭（蕭正楠）早前去內地工作很久，我幫他睇住老婆，翠如日日冇嘢做好悶，成日約我，我要諗去邊度，湊她真的好辛苦。」

回復自由身的她即在社交網分享泳照「派福利」，問是否心情很舒暢？唐詩詠承認：「好似係，不過件肚兜泳裝已是極限。」她正為舞台劇做準備，開始寫故事大綱，「都幾好，沒時間限制，雖然我沒有能力寫晒一個舞台劇劇本，起碼先構思，很開心寫到一些想寫的，至於會否參演一角，仍未有決定」。是否轉型做才女？她說不敢。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com