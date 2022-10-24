今年6月青瓦台開騷 Netflix節目獨家播 Rain遭質疑違規演出

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月14日推出韓國綜藝節目《Take One：終極一曲》，邀請當地多名頂級藝人帶來人生中最有意義的一次演出，其中韓流天王Rain以青瓦台作為舞台表演，成為首名在前總統府演出的歌手，成為熱話。然而節目上架後，有韓國傳媒指Rain在青瓦台的演出屬商業性質，質疑相關安排有違規之嫌。

文：蘇珮欣

Netflix韓國綜藝節目《Take One：終極一曲》，由CJ ENM製作，本月14日上架。節目以「人生中最有意義的一次表演」為主題，邀請韓國古典音樂、流行音樂、創作歌手等不同領域的藝人演出。節目共7集，每集描述不同歌手從籌備到演出的過程。演出藝人包括韓國女高音曹秀美、男歌手任宰範、柳熙烈、韓流天王Rain、組合樂童音樂家及女團Mamamoo等。Rain在第4集登場，他計劃以一鏡到底的拍攝方式，在青瓦台演唱經典歌曲《Rainism》，Rain花了超過一個月時間籌備，從演出概念、舞台設計及舞蹈編排等全程參與製作。

據悉製作公司事前向青瓦台借用場地，為了不破壞草地及青瓦台建築內部，拍攝時特別鋪上地氈，目的是將韓國的文化遺產青瓦台介紹給全球觀眾。

韓國總統尹錫悅上任後，首次遷出青瓦台，改於首爾龍山區的國防部大樓辦公。過去74年從不對外開放的青瓦台，今年5月開始變成觀光景點，每日吸引數以萬計市民入內參觀。Rain當時趁機宣布，6月17日在青瓦台舉行個人演唱會，成為首名在該處開騷的歌手。不過近日有韓媒指，Rain當時稱免費招待1000名粉絲觀看，但未有對外公布演出性質，直至節目上架後，才知道是Netflix獨家播放的綜藝節目《Take One：終極一曲》內容，因此被質疑演出屬商業性質。據悉青瓦台的參觀規則列明，不允許商業拍攝，質疑Rain的演出是否違規。

獲准拍攝因向全球宣傳青瓦台歷史

關於青瓦台的使用規則，今年6月7日才制訂，6月12日開始實施，Rain借用場地必須在演出前20天申請，但他於6月17日在青瓦台搭台演出，申請時間明顯不足，也被質疑相關申請未有跟足程序，Netflix是否獲得特別優待。負責管理青瓦台的韓國文化遺產廳回應稱，節目透過國際影視串流平台向全球宣傳青瓦台歷史，因而獲得批准拍攝。有韓媒指回應欠缺說服力，稱相關演出似乎與宣傳青瓦台歷史沒有直接關聯。