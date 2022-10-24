自爆曾與茱莉亞羅拔絲拍拖 馬修派利欠安全感提分手

【明報專訊】《老友記》男星馬修派利（Matthew Perry）下月推出回憶錄《Friends, Lovers and the Big Terrible Thing》，據英國《太陽報》報道，他在書中自爆曾與金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）拍拖，而且就在1996年後者客串《老友記》那段時間。

馬修派利當時力邀茱莉亞羅拔絲演出《老友記》第2季其中幾集，後者提出若馬修能向她解釋量子物理的問題，她就會演出。兩人因此展開了傳真機情緣。馬修稱兩人的通訊多達數百條，每日大概會收到茱莉亞三四個傳真回覆，更試過通電話5小時，當真正見面時，兩人正式開始拍拖。馬修表示，茱莉亞客串《老友記》期間，兩人已成為一對，並一起歡度除夕。不過兩個月後他就提出分手，馬修稱當時茱莉亞已拍了《風月俏佳人》是大紅星，他則毫無安全感，終日擔心失去她，為免惶恐而主動斬斷情絲。

另一方面，茱莉亞羅拔絲伙拍佐治古尼（George Clooney）主演的《幸福入場券》，上周五（21日）在美國上映，收640萬美元佔亞軍，預計首周末進帳1600萬美元，事實上該片已在香港等多地開畫，全球收7260萬美元，以愛情喜劇而言算成績不錯。

《黑亞當》首周末票房料遜《水行俠》

《逃出魔幻紀：霸氣升呢》狄維莊遜（Dwayne Johnson ）主演改編自DC漫畫的《黑亞當》，跟《幸福入場券》同日在美國開畫，連優先場的760萬美元合共收2680萬美元（約2億港元），成為開畫票房冠軍。《黑亞當》雖然口碑麻麻，在爛番茄影評網站只有三成多的好評，但依然捧場者眾，預計首周末可收6200萬美元。若以DC漫畫改編的電影而言，不及《水行俠》2018年開畫收6700萬美元，卻勝過2019年《沙贊！神力集結》首周末5300萬美元的成績。