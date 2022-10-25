余文樂驚喜「現身」讚當奴最潮 艾粒想明年10月開演唱會Part 3

身在台灣的余文樂前晚透過大熒幕在艾粒演唱會「現身」，並大讚當奴最潮。

【明報專訊】組合艾粒成軍20周年，於九展舉行一連4場演唱會，前晚舉行尾場。少爺占（甄子康）大爆當奴（唐劍康）愛追名牌，本來睇中品牌背心送給對方，但發現件衫逾8000元，且是女裝，於是改變主意，決定送另一份禮物為當奴解開心結。少爺占說：「當奴被指是潮人第二把交椅，宿敵是第一把交椅的余文樂，其實余文樂為避他去了台灣。」此時大熒幕播出短片，片中余文樂「現身」說：「最潮梗係阿奴啦！Yeah！」當奴收到驚喜即時眼濕濕。

少爺占唱《E先生》要NG

當奴扮「黑蜘蛛俠」登場時，全場歡呼，他激動得大嗌至聲沙，仍不忘搞笑：「死喇，我係咪中咗（新冠肺炎）……蜘蛛毒？」他立即飲水滋潤喉嚨，繼續演出；少爺占唱歌時咪高峰失靈，自彈自唱呂爵安的《E先生連環不幸事件》要NG重唱，幸有驚無險過關。

艾粒鳴謝台前幕後通力合作，令主辦方落實明年2月開演唱會Part 2。少爺占笑說：「可能Part 2是棟篤笑為主，若觀眾反應好的話，明年10月再開Part 3，以唱歌為主。」

演唱會尾聲時，艾粒兩度encore，並跟全場大合照留念，又承諾繼續帶歡樂給粉絲。

當奴嗌到聲沙兼爆喊

騷後受訪，當奴表示心情激動，沒想到嗌到聲沙，「臨出場encore，聽到粉絲大合唱《組合》，忍不住在後台喊了出來」。談到獲余文樂拍片認同潮人地位，當奴說：「呢單實笑一世，搵到余文樂拍片送給我，呢份禮物是無價的，好感動，但我不敢擁抱少爺占，驚他會喊。」艾粒透露公司送禮，將為他們的演唱會Part 2買紅隧廣告。是否加開Part 3？少爺占笑言是忽發奇想，未知會否成事。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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