再做世界盃評述員 余德丞：會化妝整頭 不重複犯錯

【明報專訊】Now TV奪得FIFA世界盃2022香港區獨家轉播權，昨日在尖沙嘴舉行發布會，加入Now TV足球評述員行列的余德丞、許賢及ERROR成員吳保錡獲邀擔任宣傳大使。

余德丞表示在舊公司（TVB）曾評述世界盃，但當時以輕鬆形式，今次較專業，是一大挑戰，「始終4年一度盛事，很多球迷關注，希望給球迷好印象，所以事前做了很多工夫，例如翻看以往賽事和資料，留意每日新聞」。他表示今次拍檔是經驗豐富的前輩，壓力是有，但會盡力做，「試過沒化妝出鏡講波，今次一定會化妝、整頭，不會重複犯錯」。余德丞正忙於拍攝ViuTV綜藝節目，內容是探討社會問題，過程幾過癮。對於電台拍檔鄭裕玲宣布離巢無綫，會否拉攏對方跟ViuTV合作？他笑說：「這件事不用我做吧。」

保錡首拍劇要做「化骨蟲」

保錡表示世界盃睇好英格蘭。提到其第2首單曲《羅曼蒂克衰亡史》MV上架3周有95萬點擊，保錡稱成績好不好見仁見智，但當然想更多人聽和喜歡廣東歌。ERROR接拍陳翹英監製的ViuTV新劇，飾演蠱惑仔，同劇還有宣萱等好戲之人。保錡表示首次拍劇難免緊張，笑言做不到「化骨龍」都想做「化骨蟲」，認為有壓力是好事，但最緊要享受過程。宣萱出名嚴格？保錡說：「我都很嚴格，要搞笑的話，一定要很搞笑，所以不擔心。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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