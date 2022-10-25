AK退粉絲群組惹揣測 《打天下2》劇組證投入工作無異樣

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會墜屏事故發生至今近4個月，12子經兩個月休息，近日全面復工，成員各自重投工作，副隊長江𤒹生（AK）正忙於拍攝ViuTV新劇《打天下2》。近日AK被發現手臂增添新紋身，當中「M」字圖案引起不少揣測，有人猜跟受傷舞者李啟言（阿Mo）有關，有「生粉」在粉絲群組追問AK寓意，以及貼出一張疑似他的背影相；一向愛惜粉絲的AK退出群組惹揣測。有粉絲感錯愕，懷疑偶像復工壓力大。不過《打天下2》劇組稱AK投入拍攝工作，沒有異樣。

娛樂組

歐錦棠監製兼主演的《打天下2》開拍了10日，劇中飾演他徒弟的AK已入劇組，正忙於拍劇的AK，近日被發現手臂增添新紋身，日前紋身師在社交網貼出AK最新的紋身圖案，並留言：「Done on Anson. K！」AK有讚好帖文。AK新添的紋身圖案，包括他的生日日期（10月16日）及一個「M」字。「M」字紋身引起不少揣測，包括媽媽、MIRROR、麻利和天蠍座符號等，還有人推測「M」字跟阿Mo有關。有「生粉」（粉絲暱稱）在粉絲群組追問AK新紋身有什麼寓意，他回覆粉絲：「多謝大家咁關心，其實想講就會講，多謝！」

另有「生粉」在群組上載一張聲稱是AK與友人的背影相，AK隨即否認是相中人，疑似不滿留言：「係你哋全部都炒得」、「我炒自己，咁都認得錯，我真失敗」、「我炒自己離開算，你哋慢慢傾」。說畢AK退出粉絲群組。一向寵粉絲的AK，早前才為Fan Club生日慈善應援風波內訌傳聞開腔維護粉絲，今次AK退出群組，令「生粉」大感錯愕，懷疑偶像復工壓力大致情緒不穩。

《打天下2》歐錦棠稱問題多 壓力大

《明報》向《打天下2》劇組了解AK情况，稱他投入拍攝沒有異樣，只是外界揣測惹誤會。至於身兼監製演員的歐錦棠9月中到日本睇景，並拜會參演《打天下》的日本動作演員倉田保昭，他昨日在社交平台發文：「劇組已開拍十天，問題天天都多，壓力大到一個點……」他趁劇組放半日假逛街購物，《明報》聯絡歐錦棠，但他沒有回覆。除AK拍劇外，隊友呂爵安（Edan）昨日清晨5時10分出發開工，8時半自拍並留言「Long Day」，又不忘為昨晚首播的《季前賽》宣傳。

Zisac重踏紅館舞台

此外，在MIRROR演唱會受傷的舞蹈員阿Mo繼續留醫，另一傷者張梓峯仍接受治療；在開騷前，綵排時受傷的舞蹈員羅德智（Zisac），最終未能參與演唱會。近日Zisac重新投入工作，演出草蜢演唱會，他在社交網限時動態分享紅館場外照片，以及紅館走廊的黑白照片，留言：「走過呢一條走廊，當日所有畫面依然歷歷在目，每一位手足情緒，憤怒、傷心、悲痛、無助，都不是筆墨可以形容。身體傷害可以康復，但係其他嘢，我行過呢條路一次，我就知道，我一世都會記得。我唔係要喺度賣慘，我係要話畀大家知，我會克服佢，不單止我，我會盡我能力帶埋其他人一齊克服佢。」