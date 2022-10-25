與陳曉華戲內反目 戲外成密友 劉佩玥曾被中傷 挑剔揀朋友

【明報專訊】無綫台慶劇《美麗戰場》焦點集中在陳瀅與蔣家旻所演的「鍾家寶」與「鍾家琪」，異父異母姊妹情仇，二人由頭鬥到尾難分難解。劇中飾演「李靜兒」與「林小美」的劉佩玥與陳曉華，原是一對好姊妹，經不起考驗決裂反目，讓觀眾思考女人之間，究竟能否友情永遠不變？同經歷過「港姐戰場」的劉佩玥與陳曉華，合作後始知彼此性格相近，戲外延續「靜兒與小美」姊妹情。

Bob助入戲 演技有驚喜

劉佩玥與林盛斌（Bob）劇中演一對，講述當娛樂記者的劉佩玥，因一次採訪城中富豪Bob，其後譜出戀曲；部分情節包括Bob向劉佩玥送贈名貴手袋，觀眾不禁聯想到劉鑾雄及太太陳凱韻（甘比）的故事，看得津津樂道。劉佩玥笑言希望跟Bob組年度「最強情侶」，大讚對手演出令人有意外驚喜，「Bob以往在電影及綜藝節目見得多，劇入面見不到他平日搞笑一面。有幾場戲全靠他，我才能做出患得患失、有他守護在身邊的深情感覺，換轉其他人演，不及他有說服力，他是『the best choice』，是導演（葉念琛）送給我的禮物」。

劉佩玥期望Bob能入圍角逐今屆《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步男藝員並獲獎。身為演員，她與陳曉華均認為盡本分演好角色，無論外界是彈定讚，總之觀眾反應愈大愈好，不用爭獎都當自己「贏」，誰人得獎都一樣開心。

不介意被蔣家旻搶風頭

至於劇中從頭奸到尾，極之搶鏡的蔣家旻，劉佩玥不介意焦點被搶，大爆導演為求令幾名女角入戲互相憎恨，嚴禁她們在片場傾偈交流。她非常欣賞蔣家旻工作的專業態度，「之前和她拍《換命真相》飾演好姊妹，今次要變仇人，其實好難。大家戲外傾完，一開機埋位她就好認真入戲，即刻可以為角色變臉」。陳曉華對幾名好拍檔的表現大為讚歎，現場看重播看到「嘩嘩聲」，受她們帶動，督促她也加倍努力演好角色。

陳曉華被出賣 學懂原諒

陳曉華為演活戀愛大過天的林小美，為角色添加傻更更元素。提起劇中甘願承受演「渣男」的丁子朗欺騙、辱罵和毆打，現實中性格硬淨的她替角色感氣憤，相信有好多女仔有類似經歷而感同身受。她回想曾被好友出賣，「我原本只跟一名好姊妹分享秘密，怎知從第三者口中聽回我的秘密，於是從此斷交。事隔幾個月再重遇該好姊妹，大家重提此事，她否認爆料。始終有感情，我選擇信她，如果當初我有問，就不會鬧交鬧到喊，之後和好大家更珍惜友誼」。陳曉華拍畢此劇後，重新改寫人生觀，就是原諒別人；縱然受過傷害，只要對方最後肯認真講「對不起」，承認不是，她會選擇原諒。

劉佩玥記得求學時期跟好友決裂的難忘事，「自以為有一好姊妹，凡事跟她分享，有次在大學同學飯局中，大家因看不過眼，大爆該朋友常在背後講我是非，知道後我喊了出來，那次是我最後一次為朋友而喊」。經一事長一智，劉佩玥承認現在對交友要求比以前挑剔，學懂保護自己，不隨便交心，要慢慢認識了解才信任對方。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

場地提供：場地提供：Studio Meta

服裝：Lilian Kan@KanaLili

化妝、髮型：Angela Shum@angelashummakeup（劉佩玥）

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