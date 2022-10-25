韓韶禧帶「二王子」回家睇《王后傘下》

【明報專訊】《少年法庭》金惠秀主演有線頻道tvN新劇《王后傘下》，前晚播出第4集，收視率錄得9.4%，較上集急升2.5個百分點，瞬間最高收視更達10.7%，成為同時段劇集收視冠軍，力壓JTBC劇集《The Empire：法之帝國》第10集的3%收視。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《王后傘下》，《The Empire》則在「黃Viu」上架。

《王后傘下》今集講到王后金惠秀極力隱瞞王世子病情，並燒毀四王子收藏女裝服飾的宮殿。扮演二王子的文相敏終於發現王世子病重，明白母親苦心，為了輔助王世子，於是參加「陪童」考試，雖然落敗但令大臣刮目相看。與此同時，王世子出席宮中活動，突然在皇上及大臣面前吐血，皇位承繼人身分出現危機。

提起文相敏，《夫妻的世界》女星韓韶禧昨日透過社交媒體公開二人在香閨合照，並留言「準時收看《王后傘下》」，令人懷疑他們關係。話說二人曾在Netflix韓劇《以吾之名》合作，今年6月有網民目睹他倆外出用膳，當時文相敏一度被誤認是《無法抗拒的他》宋江，其後文相敏主動公開韓韶禧合照，力證自己才是「身邊人」。