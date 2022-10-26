籃球發燒友遇上姜濤成契機 袁劍偉執導《季前賽》圓夢大呼神奇

【明報專訊】導演袁劍偉不止是籃球迷，更熱愛籃球運動，一直構思開拍以籃球為題材的作品，但總未碰上機遇，直至兩年前，跟同是籃球愛好者的姜濤合作拍MV，加上獲鄭裕玲（Do姐）助攻，終有機會讓他由電影走到電視，執導ViuTV新劇《季前賽》，讓他過足波癮兼圓夢。

記者：林祖傑

袁劍偉透露曾想過在電影實踐拍籃球題材的心願，但當時心中只有余文樂、周柏豪及張繼聰等人選，要將他們湊在一起也非易事，也很少識打籃球的演員可選擇，在難以齊腳情况下，唯有等待合適時機，他說：「其實要講籃球，拍電影也覺時間太短，電視劇就最理想。《季前賽》共15集，每集45分鐘，是7部電影的時間，但我意猶未盡。今次雖拍得辛苦，但台前幕後都樂在其中，亦讓我看到這班新演員成長。」

「Do姐似願望井 講咗就變真」

袁劍偉透露拍《季前賽》的契機全因姜濤，由他兩年前為姜濤執導歌曲《蒙著嘴說愛你》MV說起，他說：「當時大家傾開籃球，見到姜濤電話裏大部分都是籃球短片，感覺投契，言談間想到是否有什麼可以做，但還未想到要做什麼。」直至再與姜濤合作拍廣告，一起獲邀上電台接受Do姐訪問；Do姐問他們還想合作做什麼。他說：「Do姐似願望井，講咗就變真。我們話拍籃球劇，但當時還未有計劃，怎料最後成真，好神奇，真的要多謝Do姐。」

袁劍偉表示要拍籃球劇，姜濤當然是首選演員，但只得姜濤做不到什麼，不過隨後拍廣告遇上呂爵安（Edan），得知對方也識打籃球，Edan向他透露邱士縉 （Stanley）同樣識打籃球，193（郭嘉駿）曾是南華籃球隊預備組，「最神奇原來肥仔（梁業）都識打籃球，還打得不錯，加上陳卓賢（Ian）和張繼聰也是籃球健將，而且大部分人都是同公司咁神奇，就開始令件事成形」。

借籃球講成長 不是勵志劇

袁劍偉表示對演員只有一個要求，就是拍射籃鏡頭不用剪接，全部一鏡過，「我認為是對籃球的尊重，儘管很難拍，亦拍得辛苦，不過所有演員都做到，他們幾辛苦都好，堅持對籃球的尊重，不是講笑，他們真係好鍾意籃球」。《季前賽》是否如經典漫畫《男兒當入樽》般連場激戰、熱血滿瀉？袁劍偉表明不想將這部劇定為勵志劇，劇情亦不是好熱血，反而是想借籃球講人生成長，他說：「只要任何人心裏想改變，看這劇總會有些情節被觸動，完全不是《男兒當入樽》，所以劇名叫《季前賽》，就是指比賽並不重要，是講述人生成長的大賽，不會很深，零負擔，易睇到喊，感動到就感動到，感動不到就笑吓囉！喜劇就一定膠！」

無角色啱太太林嘉欣演出

袁劍偉透露拍攝期間，兩個寶貝女特別來探班，看MIRROR成員演戲，懷疑細女是「鏡粉」，他笑說：「但她不認，我估她鍾意Anson Lo（盧瀚霆）。Anson Lo不識打籃球，我也邀他演出不關打籃球事的角色，是演女主角的閨密，但我不是為細女才這樣做，不會這麼縱她。」談到與太太林嘉欣合作無間，但今次沒預太太演出？他說：「運動類型題材沒什麼角色適合她，夾硬塞個角色畀佢，好似不太好。她是文青類，跟運動有少少格格不入，她什麼運動都不鍾意，連行超市都唔鍾意，她不愛郁動，都是喜歡企響度做陶瓷。」