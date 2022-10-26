《季前賽》首播收視6點 Ian指角色性格討厭 Stanley「女兒」搶鏡

【明報專訊】ViuTV原創劇《季前賽》前晚（24日）首播，演員有MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley），加上張繼聰、ERROR的193（郭嘉駿）、肥仔（梁業），話題十足，並獲好評。播映時段撼正《美麗戰場》結局篇，據稱《季前賽》首集收視達6點（觀眾人數約39萬），在ViuTV是高收視劇集。前晚一班演員跟導演袁劍偉齊開facebook live跟網民互動，有逾萬人睇他們「吹水」。

演員開直播 姜濤手指指

姜濤、Ian、Edan及Stanley集合亮相並互相作弄，姜濤說話不多，但不時整蠱做怪，Ian分享拍攝感受說初接劇本便跟導演傾角色，覺得所演的「卓立鋒」性格幾討厭。袁劍偉指導他如何讓大家理解這角色，也讚Ian演繹角色成長轉化拿揑得好。姜濤在旁手指指，袁導忍不住問：「你做緊乜嘢？」姜濤說：「無嘢呀，我幫佢做手語之嘛。」

Edan為富二代角色「加料」

劇中兩個小演員，分別演姜濤弟弟「老闆仔」的黃梓樂和Stanley女兒「晴晴」的楊千攸也好出位，「晴晴」好活潑，跟Stanley的父女戲好溫馨，拍攝時令姜濤與Stanley爭風呷醋。Edan劇中以富二代「關浩德」登場，搞笑是他的強項，他稱大家在現場一齊加笑料，他也為角色「加料」。

娛樂組