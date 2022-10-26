B哥大女鍾嘉晴英國遇電騙 被盜取個人資料嚇到喊

【明報專訊】鍾鎮濤（B哥）與前妻章小蕙所生的大女鍾嘉晴（Chloe）現年27歲，日前在社交平台撰長文說遇電話騙案，她稱到倫敦才5星期，幾日前接到自稱中國駐英大使館的電話，着她去領一份重要文件，當時她不以為意。後來她再接到電話，並轉駁到查詢文件內容，「大使館工作人員」問她的名字與證件號碼，她不虞有詐，提供了資料。

范姜：陌生來電 即刻收線

鍾嘉晴被騙徒告知一名9月28日入境廣州白雲機場的旅客，身上攜帶大量銀行卡被海關稽查，其中一張是以她名義辦理的。她受驚連忙否認，對方提議報警，並表示將她的電話轉到廣州市公安局，她向「公安」說經過，又下載視訊軟件做筆錄，因為好驚而哭了，獲安慰說沒有事，不要難過，收線後該「公安」又來電，說國家仍在調查中，不能告訴她細節，又叮囑她不能告訴第三者（包括父母），以免引起嫌疑人的注意。不過，當晚她將事情告訴父母，她說：「我媽直接說我遇到了詐騙集團。後來我上小紅書搜尋，原來很多留學生也遇過跟我同樣的事。」她形容因太緊張，導致大腦短路被騙了個人資料，擔心被利用做不合法事情。范姜在鍾嘉晴的帖文留言：「陌生來電，即刻收線。收線！收線！」

娛樂組