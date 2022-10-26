古明華擔心單身女兒遇人不淑

【明報專訊】古明華（古佬）、黎燕珊及新人曾文心，昨日到沙田出席韓國地方政府特產專門店開幕禮。久未露面的古佬表示近年主力在內地工作，但非移居，妻女仍在香港，只要香港有工作便會回來，「今次因為有配音工作，同埋慶祝父親90多歲生日，特意回來，27日又走了」。

談到女兒已20多歲兼有工作，家庭壓力是否沒那麼重？古佬笑言當然不是，無論女兒多少歲，身為爸爸還是放不下。他笑說：「女兒現時單身，不過已甩過幾次拖，她第一次帶男友回家時，真是擔心和不想，擔心她遇人不淑，無論男方為人幾好幾叻，身為父親總有挑剔，覺得不合心水，不過現在已慢慢習慣，不太擔心了。」現時外地放寬防疫措施，古佬表示想與妻女到日本旅行，但待機票沒那麼貴才起行，「女兒工作較難就時間，我隨時可以，如果旅行，便暫時不工作」。

黎燕珊自言對韓國有情意結，很喜歡全智賢，現在防疫限制措施放寬，計劃與子女全家到韓國旅行。她透露昨日是兒子生日，一家人吃飯慶祝，很開心兒子現時有好出路，「他於英國讀犯罪心理學，畢業回港後，在銀行擔任行政工作一年多，工作得不錯，身為單親媽媽最緊要正能量和身教，現終有回報」。

記者：陳釗