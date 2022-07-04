毛舜筠預告姜濤Jer歸隊 谷《阿媽》破4000萬票房 袁澧林回應Edan緋聞 稱不敢高攀

【明報專訊】第19屆香港亞洲電影節開幕電影《過時·過節》及《窄路微塵》前晚舉行首映禮，兩片主角毛舜筠（毛姐）、謝君豪、談善言、袁澧林，以及張繼聰現身。毛姐先後跟MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）合演《阿媽有咗第二個》和《過》片，並分別與Jer及Edan在兩片飾演母子。毛姐表示Edan與Anson Lo稍後會參與《過》片宣傳，姜濤與Jer在其號召下，亦歸隊參與《阿媽有咗第二個》謝票，盼票房破4000萬大關。另外，袁澧林前晚首次回應跟Edan的緋聞，稱「不敢高攀，大家是好朋友，快啲放過我！」

毛姐與謝君豪在《過時·過節》跟Edan、袁澧林、談善言合作，大讚幾名新一代演員好叻，有自己想法，合作很愉快。毛姐說：「兩個年輕女演員優勝，表演水準好高，我跟談善言拍到結尾才有眼神接觸，嫌對戲較少，想再多點交流；拍完呢部戲，我覺得香港電影有希望。」

謝君豪感覺Edan有團火

謝君豪表示片中與Edan飾演父子，感覺對方有團火，「他第一日來到片場已經叫我爸爸，好投入，做足功課，我們有幾場感情戲很火爆，他都有問我意見，跟有興趣演戲的演員一齊，我很開心」。毛姐稱Edan很有要求，不輕易放棄。談善言獲前輩讚賞，受寵若驚表示，「平時我在片場好少跟其他人傾談，不知大家的想法原來是這樣，多謝」。

會上毛姐又被問及Edan跟Anson Lo會否歸隊宣傳《過時·過節》？她說：「歸隊喇，謝票都會來。」她稱《阿媽有咗第二個》的宣傳也會繼續，姜濤與Jer將參與謝票，笑言睇《阿媽》未夠20次的觀衆要入場再睇。

《阿媽有咗第二個》8月11日上映，當時剛發生MIRROR演唱會嚴重意外，MIRROR隨即停工，姜濤與Jer未有參與宣傳；隨着《阿媽》映期踏入第12周，昨公布即將準備連串活動，力谷票房。姜濤與Jer參與謝票，料可刺激票房攀升。

袁澧林轉形象否認受Edan刺激

袁澧林有份演出《過時·過節》及《窄路微塵》兩片，更憑《窄》片角逐金馬獎最佳女主角，前晚有文青女神之稱的她以新形象出現；早前被指跟Edan撻着，袁澧林否認受緋聞男友Edan刺激，所以剪短頭髮，「我剪髮跟他無關，他都否認了（緋聞），我們是好朋友。純粹是我想試中性化，發掘自己不同魅力，初初聽到粉絲話我剪短髮失魅力，都有點不開心，但不緊要啦，是我想去突破」。

承認曾到訪家中 生日Edan沒表示

兩人被指疑著情侶衛衣和帽子，袁澧林解釋只是碰巧撞衫，澄清帽子也是活動公關所贈送。對於Edan被指坐在她家中的梳化開live，問Edan有否到過她住所？袁澧林說：「我們有一班固定朋友一齊玩，上過嚟我家一次，但他沒有單獨來我家。」是否怕粉絲鬧或公司施壓，所以要將感情低調處理？袁澧林求饒，「我不敢高攀，大家是好朋友，快啲放過我！」她在《窄路微塵》的拍檔張繼聰幫手解圍，稱袁澧林也到過其住所找他太太謝安琪傾偈，認為朋友探訪很平常。

29歲生日的袁澧林現場獲贈花束，她稱Edan沒有表示，自己在工作中度過也很開心，還有10個朋友同來睇戲和食飯，生日願望是疫情快過，可以除口罩跟別人交流。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵