拒評黃心穎應否復出 黃心美祝福許志安重回正軌

【明報專訊】黃心美前晚在中環為活動擔任司儀，被問到胞妹黃心穎發生「安心事件」後一直沒公開露面，問到對方會否復出？她稱不知道，亦沒和心穎談論這問題，因為二人並非同一屋簷下；心美透露妹妹間中會陪父親吃飯，平時不外乎遛狗，並報讀一些課程，但讀什麼就不知道。提到心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）的戀情，心美認為拍拖是他們的事，不方便代答，「工作上她與無綫已圓滿解約，人生是自己的，要自己面對課題」。身為家姐有否給意見？心美說：「不需要，路要自己行，不敢干預，我做的就是陪伴和心中默默祝福。」

許志安（安仔）已經正式復出，心穎是否亦是時候復出？她說：「撇除我是她家人，事件發生幾年，對當事人和牽涉到的人非常不容易，要靠時間冲淡一切，平復傷口，但日子都是要過的。」心美祝福安仔，「我祝福許生和所有被牽涉的人，希望盡快重回正軌，我都祝福自己，這幾年疫情，亂晒龍，經濟又差，很多人離世，人生太無常」。

張達倫獲毛姐點名演《過時．過節》

同場有離開無綫的張達倫，表示離巢後，一年拍了四五部電影，更獲毛姐（毛舜筠）點名演出《過時．過節》，「她說想到角色就想到我，因為沒一個靚仔過我，覺得我適合演這年齡層角色，能令她心動。（現實能令毛姐心動？）當然不可以，她當我是細佬，以前在無綫合作處境劇，現場她教懂我很多東西，毛姐講對白的節奏與別不同，好有爆發力」。

說到效力無綫44年的鄭裕玲（Do姐）也離巢，張達倫稱難以置信，談到Do姐想試新事物，他說：「也對，她在無綫已44年，試新事物是好事，讓大家看到另一個Do姐，我都是這種心態才離開無綫，想與外面的新班底和導演合作，祝Do姐前程似錦。」

記者：柯美